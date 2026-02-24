Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия вывела из под санкций нефтепровод "Дружба" - 24.02.2026
Британия вывела из под санкций нефтепровод "Дружба"
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Британия вывела из-под санкций нефтепровод "Дружба" до октября 2027 года, следует из документа британского минфина. Как указано в уведомлении, лицензия, касающаяся "Дружбы", продлена до 14 октября 2027 года.
2026
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/32/841333219_0:0:1919:1439_1920x0_80_0_0_a00cf232ad08f15001193f4eb4e58e14.jpg
нефть
Энергетика, Нефть
19:36 24.02.2026
 
Британия вывела из под санкций нефтепровод "Дружба"

Британия вывела из под санкций нефтепровод "Дружба" до октября 2027 года

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Британия вывела из-под санкций нефтепровод "Дружба" до октября 2027 года, следует из документа британского минфина.
Как указано в уведомлении, лицензия, касающаяся "Дружбы", продлена до 14 октября 2027 года.
Заголовок открываемого материала