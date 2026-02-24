https://1prime.ru/20260224/druzhba-867785316.html
Британия вывела из под санкций нефтепровод "Дружба"
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Британия вывела из-под санкций нефтепровод "Дружба" до октября 2027 года, следует из документа британского минфина. Как указано в уведомлении, лицензия, касающаяся "Дружбы", продлена до 14 октября 2027 года.
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Британия вывела из-под санкций нефтепровод "Дружба" до октября 2027 года, следует из документа британского минфина.
Как указано в уведомлении, лицензия, касающаяся "Дружбы", продлена до 14 октября 2027 года.
