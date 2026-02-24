https://1prime.ru/20260224/druzhba-867785316.html

Британия вывела из под санкций нефтепровод "Дружба"

Британия вывела из под санкций нефтепровод "Дружба" - 24.02.2026, ПРАЙМ

Британия вывела из под санкций нефтепровод "Дружба"

Британия вывела из-под санкций нефтепровод "Дружба" до октября 2027 года, следует из документа британского минфина. | 24.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-24T19:36+0300

2026-02-24T19:36+0300

2026-02-24T19:36+0300

энергетика

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/32/841333219_0:180:1921:1260_1920x0_80_0_0_9e7f8e103ecb77047d281e4d701b38dc.jpg

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Британия вывела из-под санкций нефтепровод "Дружба" до октября 2027 года, следует из документа британского минфина. Как указано в уведомлении, лицензия, касающаяся "Дружбы", продлена до 14 октября 2027 года.

https://1prime.ru/20260224/ek-867779706.html

2026

нефть