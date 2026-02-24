ЕК представит законопроект об отказе от импорта нефти из России, пишут СМИ
Reuters: ЕК намерена 15 апреля представить законопроект об отказе от импорта нефти из РФ
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Еврокомиссия собирается 15 апреля предложить законопроект об отказе от импорта российской нефти, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект документа.
"Еврокомиссия представит юридическое предложение о перманентном запрете импорта российской нефти 15 апреля, через три дня после парламентских выборов в Венгрии", - говорится в сообщении агентства. По данным чиновников ЕС, предложение будет выдвинуто после выборов в Венгрии, чтобы тема запрета не оказала значительного влияния на результаты голосования.
"ЕС, как ожидается, обойдет любую попытку Венгрии и Словакии заблокировать запланированный постоянный запрет... при помощи закона, который может быть одобрен квалифицированным большинством стран-членов", - уточняет агентство.
Евросоюз 26 января принял регламент по отказу от импорта СПГ и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.