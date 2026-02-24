https://1prime.ru/20260224/ek-867779706.html

ЕК представит законопроект об отказе от импорта нефти из России, пишут СМИ

Еврокомиссия собирается 15 апреля предложить законопроект об отказе от импорта российской нефти, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект документа. | 24.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Еврокомиссия собирается 15 апреля предложить законопроект об отказе от импорта российской нефти, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект документа. "Еврокомиссия представит юридическое предложение о перманентном запрете импорта российской нефти 15 апреля, через три дня после парламентских выборов в Венгрии", - говорится в сообщении агентства. По данным чиновников ЕС, предложение будет выдвинуто после выборов в Венгрии, чтобы тема запрета не оказала значительного влияния на результаты голосования. Как отмечает Рейтер, Брюссель хочет законодательно закрепить полный запрет на ввоз нефти из РФ, чтобы он остался в силе даже после возможной отмены антироссийских санкций. "ЕС, как ожидается, обойдет любую попытку Венгрии и Словакии заблокировать запланированный постоянный запрет... при помощи закона, который может быть одобрен квалифицированным большинством стран-членов", - уточняет агентство. Евросоюз 26 января принял регламент по отказу от импорта СПГ и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

