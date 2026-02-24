https://1prime.ru/20260224/es-867784980.html

ЕС попросил Украину ускорить ремонт нефтепровода "Дружба", заявила глава ЕК

Евросоюз попросил Украину ускорить ремонт нефтепровода "Дружба", заявила на пресс-конференции в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. | 24.02.2026, ПРАЙМ

БРЮССЕЛЬ, 24 фев – ПРАЙМ. Евросоюз попросил Украину ускорить ремонт нефтепровода "Дружба", заявила на пресс-конференции в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее ожидалось, что поставки нефти по "Дружбе" украинской стороной будут возобновлены 24 февраля, но Киев сдвинул сроки на 25 февраля. Министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщала, что Киев уже неоднократно переносил сроки их восстановления. "Я хотела бы поблагодарить премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича за усилия по обеспечению и увеличению поставок нефти в Венгрию, Словакию и Сербию через Адриатический трубопровод. В то же время мы просим (Украину – ред.) ускорить ремонт трубопровода", - сказала она. В понедельник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета министров иностранных дел стран Евросоюза заявил, что Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине из-за остановки этой страной транзита нефти по нефтепроводу "Дружба". Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти является политическим решением украинской стороны, целью которого является шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.

