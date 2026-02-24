https://1prime.ru/20260224/japonija-867757933.html
Япония продолжит разъяснять G7 и ЕС важность "Сахалина-2"
Япония продолжит разъяснять G7 и ЕС важность "Сахалина-2" - 24.02.2026, ПРАЙМ
Япония продолжит разъяснять G7 и ЕС важность "Сахалина-2"
Япония продолжит разъяснять G7 и ЕС важность "Сахалина-2" для своей энергетической безопасности, сказал в ходе пресс-конференции генеральный секретарь... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T05:56+0300
2026-02-24T05:56+0300
2026-02-24T07:28+0300
энергетика
нефть
экономика
япония
ес
сахалин-2
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867757933.jpg?1771907292
ТОКИО, 24 фев – ПРАЙМ. Япония продолжит разъяснять G7 и ЕС важность "Сахалина-2" для своей энергетической безопасности, сказал в ходе пресс-конференции генеральный секретарь правительства Минору Кихара. "Мы продолжим разъяснять странам G7, включая ЕС, позицию Японии по энергетической безопасности и важность проекта "Сахалин-2" с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, и добившись их понимания, приложим все силы к тому, чтобы беспрепятственно обеспечить стабильные поставки СПГ в Японию", - сказал Кихара. Так он ответил на вопрос журналиста о том, как Япония собирается объяснить мировому сообществу свое намерение продолжить поставки газа с "Сахалина-2" при том, что ЕС согласовал запрет поставок российского СПГ к 2027 году.
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, япония, ес, сахалин-2
Энергетика, Нефть, Экономика, ЯПОНИЯ, ЕС, Сахалин-2
Япония продолжит разъяснять G7 и ЕС важность "Сахалина-2"
Генсек правительства Кихара: Япония продолжит разъяснять G7 и ЕС важность "Сахалина-2"
ТОКИО, 24 фев – ПРАЙМ. Япония продолжит разъяснять G7 и ЕС важность "Сахалина-2" для своей энергетической безопасности, сказал в ходе пресс-конференции генеральный секретарь правительства Минору Кихара.
"Мы продолжим разъяснять странам G7, включая ЕС, позицию Японии по энергетической безопасности и важность проекта "Сахалин-2" с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, и добившись их понимания, приложим все силы к тому, чтобы беспрепятственно обеспечить стабильные поставки СПГ в Японию", - сказал Кихара.
Так он ответил на вопрос журналиста о том, как Япония собирается объяснить мировому сообществу свое намерение продолжить поставки газа с "Сахалина-2" при том, что ЕС согласовал запрет поставок российского СПГ к 2027 году.