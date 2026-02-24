Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Япония продолжит разъяснять G7 и ЕС важность "Сахалина-2" - 24.02.2026
Япония продолжит разъяснять G7 и ЕС важность "Сахалина-2"
Энергетика, Нефть, Экономика, ЯПОНИЯ, ЕС, Сахалин-2
05:56 24.02.2026 (обновлено: 07:28 24.02.2026)
 
Япония продолжит разъяснять G7 и ЕС важность "Сахалина-2"

Генсек правительства Кихара: Япония продолжит разъяснять G7 и ЕС важность "Сахалина-2"

ТОКИО, 24 фев – ПРАЙМ. Япония продолжит разъяснять G7 и ЕС важность "Сахалина-2" для своей энергетической безопасности, сказал в ходе пресс-конференции генеральный секретарь правительства Минору Кихара.
"Мы продолжим разъяснять странам G7, включая ЕС, позицию Японии по энергетической безопасности и важность проекта "Сахалин-2" с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, и добившись их понимания, приложим все силы к тому, чтобы беспрепятственно обеспечить стабильные поставки СПГ в Японию", - сказал Кихара.
Так он ответил на вопрос журналиста о том, как Япония собирается объяснить мировому сообществу свое намерение продолжить поставки газа с "Сахалина-2" при том, что ЕС согласовал запрет поставок российского СПГ к 2027 году.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьЯПОНИЯЕССахалин-2
 
 
