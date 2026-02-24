"Не хватает мозгов". Выходка Каллас в отношении России изумила Запад
Мему удивило желание Каллас вернуться к вопросу замороженных российских активов
Кая Каллас
Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал в соцсети X главу дипломатии ЕС Каю Каллас из-за поиска очередных способов навредить России.
Поводом стало ее предупреждение, что если не удастся выделить Украине 90 миллиардов евро, то ЕС вернется к варианту с использованием российских замороженных активов.
"Брюссельским бюрократам не хватает чувства реальности", — говорится в публикации.
Мема добавил, что если есть что-то, чтобы дать ЕС место за столом переговоров, так это возвращение этих активов и изменение отношения к России.
"Европе в основном не хватает мозгов", — отметил он.
Ранее Венгрия заявила, что будет блокировать как 20-й пакет санкций против России, так и выделение 90 млрд евро Киеву до тех пор, пока Украина не разблокирует поставки нефти по трубопроводу "Дружба".
В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом.
