Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не хватает мозгов". Выходка Каллас в отношении России изумила Запад - 24.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260224/kallas-867774209.html
"Не хватает мозгов". Выходка Каллас в отношении России изумила Запад
"Не хватает мозгов". Выходка Каллас в отношении России изумила Запад - 24.02.2026, ПРАЙМ
"Не хватает мозгов". Выходка Каллас в отношении России изумила Запад
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал в соцсети X главу дипломатии ЕС Каю Каллас из-за поиска очередных способов навредить... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T14:46+0300
2026-02-24T14:46+0300
спецоперация на украине
запад
украина
кая каллас
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_560ed16e1fd042f495257107506a2186.jpg
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал в соцсети X главу дипломатии ЕС Каю Каллас из-за поиска очередных способов навредить России.Поводом стало ее предупреждение, что если не удастся выделить Украине 90 миллиардов евро, то ЕС вернется к варианту с использованием российских замороженных активов."Брюссельским бюрократам не хватает чувства реальности", — говорится в публикации.Мема добавил, что если есть что-то, чтобы дать ЕС место за столом переговоров, так это возвращение этих активов и изменение отношения к России."Европе в основном не хватает мозгов", — отметил он.Ранее Венгрия заявила, что будет блокировать как 20-й пакет санкций против России, так и выделение 90 млрд евро Киеву до тех пор, пока Украина не разблокирует поставки нефти по трубопроводу "Дружба".В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом.
https://1prime.ru/20260216/dizen-867520630.html
https://1prime.ru/20260223/zelenskiy-867735137.html
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4ce61544f2c5ad3d6ec71c265651c3e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, украина, кая каллас, ес
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, УКРАИНА, Кая Каллас, ЕС
14:46 24.02.2026
 
"Не хватает мозгов". Выходка Каллас в отношении России изумила Запад

Мему удивило желание Каллас вернуться к вопросу замороженных российских активов

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал в соцсети X главу дипломатии ЕС Каю Каллас из-за поиска очередных способов навредить России.

Поводом стало ее предупреждение, что если не удастся выделить Украине 90 миллиардов евро, то ЕС вернется к варианту с использованием российских замороженных активов.
Ракета Storm Shadow - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2026
Заявление премьера Дании об ударах по России вызвало изумление на Западе
16 февраля, 09:24
"Брюссельским бюрократам не хватает чувства реальности", — говорится в публикации.

Мема добавил, что если есть что-то, чтобы дать ЕС место за столом переговоров, так это возвращение этих активов и изменение отношения к России.

"Европе в основном не хватает мозгов", — отметил он.

Ранее Венгрия заявила, что будет блокировать как 20-й пакет санкций против России, так и выделение 90 млрд евро Киеву до тех пор, пока Украина не разблокирует поставки нефти по трубопроводу "Дружба".

В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Новое заявление Зеленского о Путине вызвало переполох на Западе
Вчера, 09:13
 
Спецоперация на УкраинеЗАПАДУКРАИНАКая КалласЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала