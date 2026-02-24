Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
24.02.2026
Китайский юань
Курс доллара к юаню обновил минимум с апреля 2023 года
2026-02-24T12:36+0300
2026-02-24T12:36+0300
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Курс доллара к юаню ускорил снижение во вторник днем, показатель уже опустился ниже 6,88 юаня - впервые с апреля 2023 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.18 мск курс доллара к юаню снижается до 6,8782 юаня с уровня предыдущего закрытия в 6,9080 юаня за доллар. Показатель находится ниже отметки в 6,88 юаня впервые с 21 апреля 2023 года. Курс доллара к юаню снижается седьмой месяц подряд, с начала февраля показатель уменьшился более чем на 1%, в январе - опустился на 0,6%.
2026
12:36 24.02.2026
 
Курс доллара к юаню обновил минимум с апреля 2023 года

Доллар опустился ниже 6,88 юаня впервые с апреля 2023 года

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Курс доллара к юаню ускорил снижение во вторник днем, показатель уже опустился ниже 6,88 юаня - впервые с апреля 2023 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.18 мск курс доллара к юаню снижается до 6,8782 юаня с уровня предыдущего закрытия в 6,9080 юаня за доллар. Показатель находится ниже отметки в 6,88 юаня впервые с 21 апреля 2023 года.
Курс доллара к юаню снижается седьмой месяц подряд, с начала февраля показатель уменьшился более чем на 1%, в январе - опустился на 0,6%.
 
Заголовок открываемого материала