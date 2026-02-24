Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть Brent выросли до 71,61 доллара за баррель - 24.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260224/neft-867763090.html
Цены на нефть Brent выросли до 71,61 доллара за баррель
Цены на нефть Brent выросли до 71,61 доллара за баррель - 24.02.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть Brent выросли до 71,61 доллара за баррель
Цены на нефть растут во вторник утром, рынки не ожидают ослабления конфликта между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T08:19+0300
2026-02-24T08:50+0300
энергетика
рынок
нефть
иран
сша
тегеран
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть растут во вторник утром, рынки не ожидают ослабления конфликта между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.54 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,7% относительно предыдущего закрытия, до 71,61 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,75%, до 66,81 доллара. Инвесторы продолжают наблюдать за геополитической ситуацией в мире. Ранее во вторник американский президент Дональд Трамп в преддверии переговоров представителей США и Ирана призвал Тегеран заключить сделку, пригрозив республике в противном случае "плохим днем". В понедельник газета New York Times со ссылкой на источники написала, что Трамп рассматривает возможность нанесения крупномасштабного удара по Ирану, если переговоры не принесут необходимых результатов. "Нефтяные рынки находятся в режиме ожидания обновленной информации о ситуации в Иране и к любой риторике об ослаблении конфликта относятся со значительным скептицизмом", - цитирует агентство Рейтер старшего аналитика по энергетике в MST Marquee Саула Кавоника (Saul Kavonic). Переговоры представителей США и Ирана запланированы на четверг в Женеве.
иран
сша
тегеран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, нефть, иран, сша, тегеран, дональд трамп
Энергетика, Рынок, Нефть, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп
08:19 24.02.2026 (обновлено: 08:50 24.02.2026)
 
Цены на нефть Brent выросли до 71,61 доллара за баррель

MST Marquee: цены на нефть растут на ожидании данных о ситуации вокруг Ирана

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть растут во вторник утром, рынки не ожидают ослабления конфликта между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.54 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,7% относительно предыдущего закрытия, до 71,61 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,75%, до 66,81 доллара.
Инвесторы продолжают наблюдать за геополитической ситуацией в мире. Ранее во вторник американский президент Дональд Трамп в преддверии переговоров представителей США и Ирана призвал Тегеран заключить сделку, пригрозив республике в противном случае "плохим днем".
В понедельник газета New York Times со ссылкой на источники написала, что Трамп рассматривает возможность нанесения крупномасштабного удара по Ирану, если переговоры не принесут необходимых результатов.
"Нефтяные рынки находятся в режиме ожидания обновленной информации о ситуации в Иране и к любой риторике об ослаблении конфликта относятся со значительным скептицизмом", - цитирует агентство Рейтер старшего аналитика по энергетике в MST Marquee Саула Кавоника (Saul Kavonic).
Переговоры представителей США и Ирана запланированы на четверг в Женеве.
 
ЭнергетикаРынокНефтьИРАНСШАТегеранДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала