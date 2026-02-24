https://1prime.ru/20260224/neft-867763090.html

Цены на нефть Brent выросли до 71,61 доллара за баррель

24.02.2026

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть растут во вторник утром, рынки не ожидают ослабления конфликта между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.54 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,7% относительно предыдущего закрытия, до 71,61 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,75%, до 66,81 доллара. Инвесторы продолжают наблюдать за геополитической ситуацией в мире. Ранее во вторник американский президент Дональд Трамп в преддверии переговоров представителей США и Ирана призвал Тегеран заключить сделку, пригрозив республике в противном случае "плохим днем". В понедельник газета New York Times со ссылкой на источники написала, что Трамп рассматривает возможность нанесения крупномасштабного удара по Ирану, если переговоры не принесут необходимых результатов. "Нефтяные рынки находятся в режиме ожидания обновленной информации о ситуации в Иране и к любой риторике об ослаблении конфликта относятся со значительным скептицизмом", - цитирует агентство Рейтер старшего аналитика по энергетике в MST Marquee Саула Кавоника (Saul Kavonic). Переговоры представителей США и Ирана запланированы на четверг в Женеве.

