Нефть марки Brent подешевела до 71 доллара за баррель

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть снижаются во вторник днем, геополитическая ситуация остается основным движущим фактором для котировок в ближайшей перспективе, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.15 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,15% относительно предыдущего закрытия, до 71 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,11%, до 66,24 доллара. "В ближайшей перспективе геополитический фактор, связанный с конфликтом между США и Ираном, вероятно, будет основным для цен на нефть", - сказал агентству Рейтер старший аналитик рынка в брокерской компании OANDA Кельвин Вонг (Kelvin Wong). Рынки ожидают следующего раунда переговоров между США и Ираном, планирующегося позднее на этой неделе. Американский президент Дональд Трамп во вторник в преддверии переговоров представителей США и Ирана призвал Тегеран заключить сделку, пригрозив республике в противном случае "плохим днем". Ранее министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что переговоры пройдут в Женеве в четверг, 26 февраля.

