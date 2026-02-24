Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть марки Brent подешевела до 71 доллара за баррель - 24.02.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти
Нефть марки Brent подешевела до 71 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 71 доллара за баррель - 24.02.2026, ПРАЙМ
Нефть марки Brent подешевела до 71 доллара за баррель
Цены на нефть снижаются во вторник днем, геополитическая ситуация остается основным движущим фактором для котировок в ближайшей перспективе, свидетельствуют... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T14:48+0300
2026-02-24T14:48+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ecfe34244add25f0ecbf0cd7944a9d8d.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть снижаются во вторник днем, геополитическая ситуация остается основным движущим фактором для котировок в ближайшей перспективе, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.15 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,15% относительно предыдущего закрытия, до 71 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,11%, до 66,24 доллара. "В ближайшей перспективе геополитический фактор, связанный с конфликтом между США и Ираном, вероятно, будет основным для цен на нефть", - сказал агентству Рейтер старший аналитик рынка в брокерской компании OANDA Кельвин Вонг (Kelvin Wong). Рынки ожидают следующего раунда переговоров между США и Ираном, планирующегося позднее на этой неделе. Американский президент Дональд Трамп во вторник в преддверии переговоров представителей США и Ирана призвал Тегеран заключить сделку, пригрозив республике в противном случае "плохим днем". Ранее министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что переговоры пройдут в Женеве в четверг, 26 февраля.
14:48 24.02.2026
 
Нефть марки Brent подешевела до 71 доллара за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась до $71 на неопределенности геополитической ситуации

© РИА Новости . Максим Богодвид | Добыча нефти
Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть снижаются во вторник днем, геополитическая ситуация остается основным движущим фактором для котировок в ближайшей перспективе, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.15 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,15% относительно предыдущего закрытия, до 71 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,11%, до 66,24 доллара.
"В ближайшей перспективе геополитический фактор, связанный с конфликтом между США и Ираном, вероятно, будет основным для цен на нефть", - сказал агентству Рейтер старший аналитик рынка в брокерской компании OANDA Кельвин Вонг (Kelvin Wong).
Рынки ожидают следующего раунда переговоров между США и Ираном, планирующегося позднее на этой неделе. Американский президент Дональд Трамп во вторник в преддверии переговоров представителей США и Ирана призвал Тегеран заключить сделку, пригрозив республике в противном случае "плохим днем".
Ранее министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что переговоры пройдут в Женеве в четверг, 26 февраля.
 
