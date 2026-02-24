https://1prime.ru/20260224/neft-867774327.html
Нефть марки Brent подешевела до 71 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 71 доллара за баррель - 24.02.2026, ПРАЙМ
Нефть марки Brent подешевела до 71 доллара за баррель
Цены на нефть снижаются во вторник днем, геополитическая ситуация остается основным движущим фактором для котировок в ближайшей перспективе, свидетельствуют... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T14:48+0300
2026-02-24T14:48+0300
2026-02-24T14:48+0300
энергетика
нефть
рынок
сша
иран
тегеран
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ecfe34244add25f0ecbf0cd7944a9d8d.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть снижаются во вторник днем, геополитическая ситуация остается основным движущим фактором для котировок в ближайшей перспективе, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.15 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,15% относительно предыдущего закрытия, до 71 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,11%, до 66,24 доллара. "В ближайшей перспективе геополитический фактор, связанный с конфликтом между США и Ираном, вероятно, будет основным для цен на нефть", - сказал агентству Рейтер старший аналитик рынка в брокерской компании OANDA Кельвин Вонг (Kelvin Wong). Рынки ожидают следующего раунда переговоров между США и Ираном, планирующегося позднее на этой неделе. Американский президент Дональд Трамп во вторник в преддверии переговоров представителей США и Ирана призвал Тегеран заключить сделку, пригрозив республике в противном случае "плохим днем". Ранее министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что переговоры пройдут в Женеве в четверг, 26 февраля.
сша
иран
тегеран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_748a172a7c91d140f59d04ebec7e7772.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, сша, иран, тегеран, дональд трамп
Энергетика, Нефть, Рынок, США, ИРАН, Тегеран, Дональд Трамп
Нефть марки Brent подешевела до 71 доллара за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась до $71 на неопределенности геополитической ситуации