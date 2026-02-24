https://1prime.ru/20260224/neft-867775215.html

В ЕК заявили, что Венгрия и Словакия не испытывают перебоев с нефтью

БРЮССЕЛЬ, 24 фев – ПРАЙМ. Венгрия и Словакия не сталкиваются с перебоями поставок из-за ситуации вокруг нефтепровода "Дружба", чрезвычайной ситуации в странах ЕС нет, сообщила на брифинге представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен. "Немного о ситуации. В последние несколько дней появилось много сообщений, много заявлений по этому поводу, и наша информация такова, но она не связана с нефтепроводом "Дружба" и с тем, на каком этапе подготовки мы находимся. Ни одна страна не сталкивается с какими-либо чрезвычайными перебоями поставок, энергоресурсы поступают, в том числе и на Украину. Что касается Словакии и Венгрии, у них есть свои резервы, нефтяные запасы, поэтому ни в одном из наших государств-членов нет чрезвычайной ситуации. Мы также не прогнозируем краткосрочных проблем с поставками", - сказала она. Итокен добавила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник в Киеве может обсудить с Зеленским ситуацию вокруг нефтепровода. "Завтра на уровне экспертов состоится заседание Координационной группы по нефти, будет проведена полная оценка текущей ситуации", - добавила представитель ЕК. В понедельник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета министров иностранных дел стран Евросоюза заявил, что Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине из-за остановки этой страной транзита нефти по нефтепроводу "Дружба".

