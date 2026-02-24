https://1prime.ru/20260224/neft-867782378.html
Киев сдвинул сроки восстановления поставок нефти по "Дружбе" в Словакию
Киев сдвинул сроки восстановления поставок нефти по "Дружбе" в Словакию - 24.02.2026, ПРАЙМ
Киев сдвинул сроки восстановления поставок нефти по "Дружбе" в Словакию
Украина в очередной раз без объяснения причин сдвинула сроки восстановления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию, сообщил словацкий телеканал ТА3.
БРАТИСЛАВА, 24 фев - ПРАЙМ. Украина в очередной раз без объяснения причин сдвинула сроки восстановления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию, сообщил словацкий телеканал ТА3. "По самым последним данным, на восстановление поставок рассчитывают 26 февраля", - говорится в сообщении телеканала. Причины очередного переноса сроков украинской стороной, как и в прошлые несколько раз, обозначены не были, информирует телеканал. Ранее ожидалось, что поставки нефти по "Дружбе" украинской стороной будут возобновлены 24 февраля, но Киев сдвинул сроки на 25 февраля. Министр экономики Словакии Дениса Сакова информировала, что Киев уже неоднократно переносил сроки их восстановления. Словакия с понедельника прекратила помощь Украине в виде аварийных поставок электроэнергии, поскольку поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" так и не были восстановлены. Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти является политическим решением украинской стороны, целью которого является шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
Киев сдвинул сроки восстановления поставок нефти по "Дружбе" в Словакию
