23:34 24.02.2026
 
Chevron впервые с 2023 года поставила нефть из Венесуэлы

Рейтер: Chevron впервые с 2023 года поставила нефть из Венесуэлы индийской компании

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания Chevron впервые с 2023 года поставила нефть из Венесуэлы индийской компании Reliance Industries, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники и данные отслеживания судоходных путей.
"Американская нефтяная компания Chevron продала первый груз венесуэльской нефти индийской компании Reliance Industries с декабря 2023 года", - пишет агентство.
Как указывает Рейтер, Chevron договорилась с Reliance в этом месяце о поставке тяжелой нефти с нефтяного месторождения Боскан в Венесуэле. Продажа данного вида сырья стала первой за шесть лет, отмечает агентство.
Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах и на данный момент является единственной американской нефтяной компанией, работающей в Венесуэле по лицензии правительства США.
Заголовок открываемого материала