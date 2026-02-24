https://1prime.ru/20260224/neft-867788500.html

Chevron впервые с 2023 года поставила нефть из Венесуэлы

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания Chevron впервые с 2023 года поставила нефть из Венесуэлы индийской компании Reliance Industries, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники и данные отслеживания судоходных путей. "Американская нефтяная компания Chevron продала первый груз венесуэльской нефти индийской компании Reliance Industries с декабря 2023 года", - пишет агентство. Как указывает Рейтер, Chevron договорилась с Reliance в этом месяце о поставке тяжелой нефти с нефтяного месторождения Боскан в Венесуэле. Продажа данного вида сырья стала первой за шесть лет, отмечает агентство. Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах и на данный момент является единственной американской нефтяной компанией, работающей в Венесуэле по лицензии правительства США.

