Аналитики спрогнозировали, какое решение по добыче ОПЕК+ примет в марте
Тимонин: ОПЕК+ в марте может принять решение возобновить рост добычи нефти
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК)
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. "Восьмерка" ОПЕК+, как ожидается, на встрече 1 марта примет решение вернуться к увеличению добычи нефти; тем не менее на фоне неопределенности на мировом рынке страны могут сдвинуть эти планы на май-июнь, считают опрошенные РИА Новости аналитики.
Речь идет о странах с добровольными ограничениями - России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане. В сентябре 2025 года они завершили досрочный выход из сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного ограничения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. На январь-март 2026 года ОПЕК+ приостановил увеличение добычи.
"В апреле страны ОПЕК+ с высокой вероятностью возобновят рост добычи, но речь идет о поэтапном и контролируемом увеличении, а не о резком снятии ограничений", - сказал старший менеджер консалтинговой компании "Имплемента" Иван Тимонин.
По словам портфельного управляющего УК "Альфа-Капитал" Дмитрия Скрябина, в пользу этого решения говорят возросшие цены на нефть на фоне напряженности вокруг Ирана - с начала года рост составил 15%, а также приближение летнего сезона, который обычно предполагает более высокий спрос на "черное золото", чем зимой.
Учитывая, что приемлемым диапазоном цен на нефть для ОПЕК+ является 60-70 долларов за баррель, текущая ситуация позволяет безболезненно наращивать производство, отметил аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко.
Большинство аналитиков считает, что разрешенный уровень добычи нефти в апреле может быть увеличен в пределах уже привычного для мирового рынка объема, то есть примерно на 137 тысяч баррелей в сутки. Именно с таким шагом "восьмерка" выходила из ограничений в последние месяцы перед паузой.
При этом сам ОПЕК указывает на риск ослабления спроса на нефть ОПЕК+ во втором квартале и роста предложения в странах, не входящих в организацию, поэтому апрельский шаг могут уменьшить или отложить, считает управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин.
"Более вероятно по-прежнему, что рост добычи будет отложен до мая или июня. Ситуация объективно неопределенная: помимо обычной рыночной волатильности, заметной нервозности добавляет возможность военного удара США по Ирану и непредсказуемость его масштаба и последствий", - поделился мнением директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.