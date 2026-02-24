https://1prime.ru/20260224/rejs-867761058.html

Три рейса Nordwind задерживаются из-за ограничений в аэропорту Казани

Три рейса Nordwind задерживаются из-за ограничений в аэропорту Казани

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Три рейса авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") задерживаются из-за ограничений на выполнение полетов в аэропорту Казани, сообщил авиаперевозчик. Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани ранее во вторник в 4.07 мск. Ограничения были сняты в 5.49 мск. "24 февраля в связи с временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту Казань задерживается выполнение рейсов: EO/N4-725 Казань - Астрахань, EO/N4-726 Астрахань - Казань, EO/N4-769 Казань - Уфа", - говорится в сообщении компании. Пассажирам задержанных рейсов будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, отметили в Nordwind. Авиакомпания рекомендует следить за статусом рейсов на сайтах и табло аэропортов.

