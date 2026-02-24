https://1prime.ru/20260224/rossija-867760583.html

Продажи автомобилей с пробегом в России в январе выросли на 4%

МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам января 2026 года выросли на 4% в годовом выражении и составили 437 тысяч штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "В первый месяц нынешнего года россияне стали обладателями 437 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 4% больше, чем в январе 2025 года", - говорится в сообщении. Эксперты агентства отметили, что среди топ-10 наиболее популярных марок с пробегом только две показали отрицательную динамику продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – Lada и Toyota (обе -5%). У остальных восьми она положительная, а наиболее ощутимо выросли продажи у подержанных Renault (+23%). Несмотря на спад продаж, отечественная Lada сохранила первенство среди марок с большим отрывом. Так, в январе было продано 105,6 тысячи российских машин, а их рыночная доля составила 24,2%. Японская Toyota, чьи продажи в январе также снизились, заняла второе место с результатом 40,4 тысячи б/у машин. Следом идут южнокорейские марки Kia и Hyundai, результаты продаж которых составили 26,7 и 25,7 тысячи машин соответственно (+18% и +17%), а замыкает пятерку лидеров японский Nissan с 20,1 тысячи проданных автомобилей с пробегом (+10%). Вторую половину списка самых популярных марок января открыл немецкий Volkswagen (18,8 тысячи штук; +13%). За ним идут французский Renault (16,8 тысячи штук; +23%) и две американские марки – Chevrolet (16,2 тысячи штук; +8%) и Ford (13,9 тысячи штук; +11%). Замыкает топ-10, как и по итогам 2025 года, немецкая премиальная марка BMW (12,1 тысячи штук; +11%).

