Сийярто пожалуется США на Украину, перекрывшую транзит нефти "Дружбе" - 24.02.2026
Сийярто пожалуется США на Украину, перекрывшую транзит нефти "Дружбе"
Сийярто пожалуется США на Украину, перекрывшую транзит нефти "Дружбе" - 24.02.2026, ПРАЙМ
Сийярто пожалуется США на Украину, перекрывшую транзит нефти "Дружбе"
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что сообщит коллегам из США о шантаже Украины, которая не возобновляет... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T21:22+0300
2026-02-24T21:22+0300
БУДАПЕШТ, 24 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что сообщит коллегам из США о шантаже Украины, которая не возобновляет транзит российской нефти по "Дружбе" с целью создания кризиса и смены власти в Венгрии. "Я, конечно, скажу своим американским коллегам, что мы не приемлем шантажа со стороны Украины, мы не приемлем вмешательства украинцев в венгерский избирательный процесс, мы не приемлем создания энергетического кризиса в Венгрии", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1. Министр подчеркнул, что нефтепровод полностью пригоден для транзита технически. Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
21:22 24.02.2026
 
Сийярто пожалуется США на Украину, перекрывшую транзит нефти "Дружбе"

Сийярто пожалуется США на Украину, перекрывшую транзит нефти из РФ по "Дружбе"

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
БУДАПЕШТ, 24 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что сообщит коллегам из США о шантаже Украины, которая не возобновляет транзит российской нефти по "Дружбе" с целью создания кризиса и смены власти в Венгрии.
"Я, конечно, скажу своим американским коллегам, что мы не приемлем шантажа со стороны Украины, мы не приемлем вмешательства украинцев в венгерский избирательный процесс, мы не приемлем создания энергетического кризиса в Венгрии", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.
Министр подчеркнул, что нефтепровод полностью пригоден для транзита технически.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
ЕС попросил Украину ускорить ремонт нефтепровода "Дружба", заявила глава ЕК
