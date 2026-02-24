https://1prime.ru/20260224/siyyarto-867786660.html
Сийярто пожалуется США на Украину, перекрывшую транзит нефти "Дружбе"
Сийярто пожалуется США на Украину, перекрывшую транзит нефти "Дружбе" - 24.02.2026, ПРАЙМ
Сийярто пожалуется США на Украину, перекрывшую транзит нефти "Дружбе"
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что сообщит коллегам из США о шантаже Украины, которая не возобновляет... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T21:22+0300
2026-02-24T21:22+0300
2026-02-24T21:22+0300
энергетика
нефть
газ
венгрия
украина
сша
петер сийярто
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/17/862677901_0:0:2667:1501_1920x0_80_0_0_9ac2517b2748bbb8c7e79ec3b024473d.jpg
БУДАПЕШТ, 24 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что сообщит коллегам из США о шантаже Украины, которая не возобновляет транзит российской нефти по "Дружбе" с целью создания кризиса и смены власти в Венгрии. "Я, конечно, скажу своим американским коллегам, что мы не приемлем шантажа со стороны Украины, мы не приемлем вмешательства украинцев в венгерский избирательный процесс, мы не приемлем создания энергетического кризиса в Венгрии", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1. Министр подчеркнул, что нефтепровод полностью пригоден для транзита технически. Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
https://1prime.ru/20260224/es-867784980.html
венгрия
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/17/862677901_0:0:2667:2001_1920x0_80_0_0_909b6540d7af5ac185f2b93eff59c540.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, газ, венгрия, украина, сша, петер сийярто, ес
Энергетика, Нефть, Газ, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, США, Петер Сийярто, ЕС
Сийярто пожалуется США на Украину, перекрывшую транзит нефти "Дружбе"
Сийярто пожалуется США на Украину, перекрывшую транзит нефти из РФ по "Дружбе"