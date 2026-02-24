https://1prime.ru/20260224/siyyarto-867786660.html

Сийярто пожалуется США на Украину, перекрывшую транзит нефти "Дружбе"

Сийярто пожалуется США на Украину, перекрывшую транзит нефти "Дружбе" - 24.02.2026, ПРАЙМ

Сийярто пожалуется США на Украину, перекрывшую транзит нефти "Дружбе"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что сообщит коллегам из США о шантаже Украины, которая не возобновляет... | 24.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-24T21:22+0300

2026-02-24T21:22+0300

2026-02-24T21:22+0300

энергетика

нефть

газ

венгрия

украина

сша

петер сийярто

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/17/862677901_0:0:2667:1501_1920x0_80_0_0_9ac2517b2748bbb8c7e79ec3b024473d.jpg

БУДАПЕШТ, 24 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что сообщит коллегам из США о шантаже Украины, которая не возобновляет транзит российской нефти по "Дружбе" с целью создания кризиса и смены власти в Венгрии. "Я, конечно, скажу своим американским коллегам, что мы не приемлем шантажа со стороны Украины, мы не приемлем вмешательства украинцев в венгерский избирательный процесс, мы не приемлем создания энергетического кризиса в Венгрии", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1. Министр подчеркнул, что нефтепровод полностью пригоден для транзита технически. Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.

https://1prime.ru/20260224/es-867784980.html

венгрия

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, венгрия, украина, сша, петер сийярто, ес