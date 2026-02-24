https://1prime.ru/20260224/siyyarto-867788170.html

Венгрия и Сербия ускорят строительство нефтепровода, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 24 фев - ПРАЙМ. Венгрия и Сербия договорились ускорить подготовку к строительству нефтепровода, чтобы повысить безопасность поставок, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после переговоров с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович. "Мы договорились о дальнейшем ускорении подготовительных работ к строительству нефтепровода между двумя странами. Новый транспортный маршрут значительно повысит безопасность поставок нефти в наши страны", - написал Сийярто в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

