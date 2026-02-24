Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
24.02.2026
Венгрия и Сербия ускорят строительство нефтепровода, заявил Сийярто
Венгрия и Сербия ускорят строительство нефтепровода, заявил Сийярто - 24.02.2026, ПРАЙМ
Венгрия и Сербия ускорят строительство нефтепровода, заявил Сийярто
Венгрия и Сербия договорились ускорить подготовку к строительству нефтепровода, чтобы повысить безопасность поставок, заявил венгерский министр иностранных дел... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T23:11+0300
2026-02-24T23:11+0300
БУДАПЕШТ, 24 фев - ПРАЙМ. Венгрия и Сербия договорились ускорить подготовку к строительству нефтепровода, чтобы повысить безопасность поставок, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после переговоров с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович. "Мы договорились о дальнейшем ускорении подготовительных работ к строительству нефтепровода между двумя странами. Новый транспортный маршрут значительно повысит безопасность поставок нефти в наши страны", - написал Сийярто в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
23:11 24.02.2026
 
Венгрия и Сербия ускорят строительство нефтепровода, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство нефтепровода

Петер Сийярто
Петер Сийярто
Петер Сийярто. Архивное фото
© Sputnik
Перейти в медиабанк
БУДАПЕШТ, 24 фев - ПРАЙМ. Венгрия и Сербия договорились ускорить подготовку к строительству нефтепровода, чтобы повысить безопасность поставок, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после переговоров с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович.
"Мы договорились о дальнейшем ускорении подготовительных работ к строительству нефтепровода между двумя странами. Новый транспортный маршрут значительно повысит безопасность поставок нефти в наши страны", - написал Сийярто в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Сийярто рассказал, как Венгрия станет устойчивее к энергошантажу Украины
Вчера, 21:00
 
Экономика Нефть СЕРБИЯ ВЕНГРИЯ РФ Петер Сийярто Meta
 
 
