24.02.2026
"Уральские авиалинии" объяснили изменения в расписании рейсов
"Уральские авиалинии" объяснили изменения в расписании рейсов
"Уральские авиалинии" объяснили изменения в расписании рейсов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Сочи коснулись практически всей цепочки маршрутов авиакомпании "Уральских авиалиний", сообщила... | 24.02.2026, ПРАЙМ
бизнес
россия
сочи
хургада
минеральные воды
уральские авиалинии
аэропорт домодедово
росавиация
воздушный транспорт
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 фев – ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Сочи коснулись практически всей цепочки маршрутов авиакомпании "Уральских авиалиний", сообщила пресс-служба перевозчика. Аэропорт Сочи закрывали четыре раза в понедельник, последние ограничения сняты в 08.04 мск вторника, информировали в Росавиации. "В связи с неоднократно вводимыми за прошедшие сутки ограничениями воздушного пространства в аэропорту Сочи авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщает об изменениях в расписании рейсов 24 февраля. Данная сбойная ситуация повлияла практически на все цепочки маршрутов", – говорится в заявлении. Уточняется, что задержаны два рейса из Сочи в московское "Домодедово" и один чартерный рейс в египетскую Хургаду. Ушли на запасной аэродром в Минеральные Воды два самолета, летевших из "Домодедово" в Сочи, один – из Екатеринбурга в Сочи. На запасной аэропорт ушел и борт, следовавший из Санкт-Петербурга. В пресс-службе отметили, что на данный момент задержаны из-за последствий ухода и запасные аэродромы и длительного ожидания открытия воздушного пространства еще 14 рейсов по разным направлениям. Представители авиакомпании работают с пассажирами в круглосуточном режиме.
сочи
хургада
минеральные воды
ПРАЙМ
Новости
ПРАЙМ
бизнес, россия, сочи, хургада, минеральные воды, уральские авиалинии, аэропорт домодедово, росавиация, воздушный транспорт
Бизнес, РОССИЯ, СОЧИ, Хургада, Минеральные Воды, Уральские авиалинии, аэропорт Домодедово, Росавиация, Воздушный транспорт
10:21 24.02.2026
 
"Уральские авиалинии" объяснили изменения в расписании рейсов

Ограничения в аэропорту Сочи повлияли на всю цепочку рейсов "Уральских авиалиний"

Самолет компании "Уральские авиалинии" . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 фев – ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Сочи коснулись практически всей цепочки маршрутов авиакомпании "Уральских авиалиний", сообщила пресс-служба перевозчика.
Аэропорт Сочи закрывали четыре раза в понедельник, последние ограничения сняты в 08.04 мск вторника, информировали в Росавиации.
"В связи с неоднократно вводимыми за прошедшие сутки ограничениями воздушного пространства в аэропорту Сочи авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщает об изменениях в расписании рейсов 24 февраля. Данная сбойная ситуация повлияла практически на все цепочки маршрутов", – говорится в заявлении.
Уточняется, что задержаны два рейса из Сочи в московское "Домодедово" и один чартерный рейс в египетскую Хургаду. Ушли на запасной аэродром в Минеральные Воды два самолета, летевших из "Домодедово" в Сочи, один – из Екатеринбурга в Сочи. На запасной аэропорт ушел и борт, следовавший из Санкт-Петербурга.
В пресс-службе отметили, что на данный момент задержаны из-за последствий ухода и запасные аэродромы и длительного ожидания открытия воздушного пространства еще 14 рейсов по разным направлениям. Представители авиакомпании работают с пассажирами в круглосуточном режиме.
В аэропорту Сочи задержали более 90 рейсов из-за ограничений
БизнесРОССИЯСОЧИХургадаМинеральные ВодыУральские авиалинииаэропорт ДомодедовоРосавиацияВоздушный транспорт
 
 
