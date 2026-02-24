https://1prime.ru/20260224/sochi-867765396.html

"Уральские авиалинии" объяснили изменения в расписании рейсов

"Уральские авиалинии" объяснили изменения в расписании рейсов - 24.02.2026

"Уральские авиалинии" объяснили изменения в расписании рейсов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Сочи коснулись практически всей цепочки маршрутов авиакомпании "Уральских авиалиний", сообщила... | 24.02.2026, ПРАЙМ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 фев – ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Сочи коснулись практически всей цепочки маршрутов авиакомпании "Уральских авиалиний", сообщила пресс-служба перевозчика. Аэропорт Сочи закрывали четыре раза в понедельник, последние ограничения сняты в 08.04 мск вторника, информировали в Росавиации. "В связи с неоднократно вводимыми за прошедшие сутки ограничениями воздушного пространства в аэропорту Сочи авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщает об изменениях в расписании рейсов 24 февраля. Данная сбойная ситуация повлияла практически на все цепочки маршрутов", – говорится в заявлении. Уточняется, что задержаны два рейса из Сочи в московское "Домодедово" и один чартерный рейс в египетскую Хургаду. Ушли на запасной аэродром в Минеральные Воды два самолета, летевших из "Домодедово" в Сочи, один – из Екатеринбурга в Сочи. На запасной аэропорт ушел и борт, следовавший из Санкт-Петербурга. В пресс-службе отметили, что на данный момент задержаны из-за последствий ухода и запасные аэродромы и длительного ожидания открытия воздушного пространства еще 14 рейсов по разным направлениям. Представители авиакомпании работают с пассажирами в круглосуточном режиме.

