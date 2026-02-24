https://1prime.ru/20260224/spetsoperatsiya-867762894.html

Захарова напомнила, что стало причиной принятия решения о начале СВО

2026-02-24T08:45+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865515909_0:398:2932:2047_1920x0_80_0_0_01e0fbff1333476166d0641f3ca39d61.jpg

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Нарушение Киевом Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ привело к принятию Москвой решения о начале СВО, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Руководство Украины на протяжении целого ряда лет проводило политику грубого и систематического нарушения положений Договора, которая должна квалифицироваться как отказ от его выполнения, что в дальнейшем, в частности, и привело к принятию российским руководством решения о начале специальной военной операции", - сказала она. "В нарушение положений Договора 7 апреля 2004 года президент Украины подписал закон "О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и штабом Верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Атлантике и штабом Верховного главнокомандующего объединенных вооруженных силы НАТО в Европе в отношении обеспечения поддержки операций НАТО со стороны Украины", - отметила Захарова. По ее словам, этот Меморандум предусматривает, что Украина будет предоставлять техническую, информационную и другую помощь военным подразделениям НАТО во время выполнения ими операций или проведения учений. Кроме того, на территории Украины разрешается временная дислокация подразделений, которые подчиняются Стратегическому командованию НАТО, добавила Захарова. Также она напомнила, что в апреле 2005 года президент Украины внес поправки в Военную доктрину страны, согласно которым членство в НАТО было заявлено как стратегическая цель государства, а в 2008 году Украина обратилась к НАТО с просьбой присоединить страну к "Плану действий по членству в НАТО". "Третьего сентября 2018 года президентом Украины в Верховную Раду Украины был представлен законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора), который 7 февраля 2019 года был принят Верховной Радой", - отметила Захарова. После подписания президентом Украины этот закон вступил в силу 21 февраля 2019 года, добавила она. "Таким образом, стратегический курс Украины на приобретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора был закреплен на конституционном уровне, что фактически нарушает положения статьи 6 Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной", - отметила Захарова. Именно в тот момент, по мнению Захаровой, Украина официально отказалась от одной из основ своего международного признания другими государствами в 1990-е годы – нейтрального и внеблокового статуса, нарушив тем самым в том числе и Будапештский меморандум 1994 года.

2026

россия, общество , украина, киев, рф, мария захарова, нато, мид рф