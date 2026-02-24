Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова напомнила, что стало причиной принятия решения о начале СВО - 24.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260224/spetsoperatsiya-867762894.html
Захарова напомнила, что стало причиной принятия решения о начале СВО
Захарова напомнила, что стало причиной принятия решения о начале СВО - 24.02.2026, ПРАЙМ
Захарова напомнила, что стало причиной принятия решения о начале СВО
Нарушение Киевом Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ привело к принятию Москвой решения о начале СВО, заявила РИА Новости официальный... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T08:45+0300
2026-02-24T08:45+0300
спецоперация на украине
россия
общество
украина
киев
рф
мария захарова
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865515909_0:398:2932:2047_1920x0_80_0_0_01e0fbff1333476166d0641f3ca39d61.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Нарушение Киевом Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ привело к принятию Москвой решения о начале СВО, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Руководство Украины на протяжении целого ряда лет проводило политику грубого и систематического нарушения положений Договора, которая должна квалифицироваться как отказ от его выполнения, что в дальнейшем, в частности, и привело к принятию российским руководством решения о начале специальной военной операции", - сказала она. "В нарушение положений Договора 7 апреля 2004 года президент Украины подписал закон "О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и штабом Верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Атлантике и штабом Верховного главнокомандующего объединенных вооруженных силы НАТО в Европе в отношении обеспечения поддержки операций НАТО со стороны Украины", - отметила Захарова. По ее словам, этот Меморандум предусматривает, что Украина будет предоставлять техническую, информационную и другую помощь военным подразделениям НАТО во время выполнения ими операций или проведения учений. Кроме того, на территории Украины разрешается временная дислокация подразделений, которые подчиняются Стратегическому командованию НАТО, добавила Захарова. Также она напомнила, что в апреле 2005 года президент Украины внес поправки в Военную доктрину страны, согласно которым членство в НАТО было заявлено как стратегическая цель государства, а в 2008 году Украина обратилась к НАТО с просьбой присоединить страну к "Плану действий по членству в НАТО". "Третьего сентября 2018 года президентом Украины в Верховную Раду Украины был представлен законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора), который 7 февраля 2019 года был принят Верховной Радой", - отметила Захарова. После подписания президентом Украины этот закон вступил в силу 21 февраля 2019 года, добавила она. "Таким образом, стратегический курс Украины на приобретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора был закреплен на конституционном уровне, что фактически нарушает положения статьи 6 Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной", - отметила Захарова. Именно в тот момент, по мнению Захаровой, Украина официально отказалась от одной из основ своего международного признания другими государствами в 1990-е годы – нейтрального и внеблокового статуса, нарушив тем самым в том числе и Будапештский меморандум 1994 года.
https://1prime.ru/20260220/zaluzhnyy-867680572.html
https://1prime.ru/20260215/svo-867510699.html
украина
киев
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865515909_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_854ab229d480f87ac02003e3ff28ebcd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , украина, киев, рф, мария захарова, нато, мид рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, Киев, РФ, Мария Захарова, НАТО, МИД РФ
08:45 24.02.2026
 
Захарова напомнила, что стало причиной принятия решения о начале СВО

Захарова: нарушение Киевом Договора о дружбе привело к принятию решения о начале СВО

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Нарушение Киевом Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ привело к принятию Москвой решения о начале СВО, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Руководство Украины на протяжении целого ряда лет проводило политику грубого и систематического нарушения положений Договора, которая должна квалифицироваться как отказ от его выполнения, что в дальнейшем, в частности, и привело к принятию российским руководством решения о начале специальной военной операции", - сказала она.
"В нарушение положений Договора 7 апреля 2004 года президент Украины подписал закон "О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и штабом Верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Атлантике и штабом Верховного главнокомандующего объединенных вооруженных силы НАТО в Европе в отношении обеспечения поддержки операций НАТО со стороны Украины", - отметила Захарова.
По ее словам, этот Меморандум предусматривает, что Украина будет предоставлять техническую, информационную и другую помощь военным подразделениям НАТО во время выполнения ими операций или проведения учений. Кроме того, на территории Украины разрешается временная дислокация подразделений, которые подчиняются Стратегическому командованию НАТО, добавила Захарова.
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
СМИ раскрыли, что Залужный сказал Зеленскому о России перед началом СВО
20 февраля, 19:38
Также она напомнила, что в апреле 2005 года президент Украины внес поправки в Военную доктрину страны, согласно которым членство в НАТО было заявлено как стратегическая цель государства, а в 2008 году Украина обратилась к НАТО с просьбой присоединить страну к "Плану действий по членству в НАТО".
"Третьего сентября 2018 года президентом Украины в Верховную Раду Украины был представлен законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора), который 7 февраля 2019 года был принят Верховной Радой", - отметила Захарова.
После подписания президентом Украины этот закон вступил в силу 21 февраля 2019 года, добавила она.
"Таким образом, стратегический курс Украины на приобретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора был закреплен на конституционном уровне, что фактически нарушает положения статьи 6 Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной", - отметила Захарова.
Именно в тот момент, по мнению Захаровой, Украина официально отказалась от одной из основ своего международного признания другими государствами в 1990-е годы – нейтрального и внеблокового статуса, нарушив тем самым в том числе и Будапештский меморандум 1994 года.
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
"Разрушительная война". На Западе сделали резкое заявление об окончании СВО
15 февраля, 23:22
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯОбществоУКРАИНАКиевРФМария ЗахароваНАТОМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала