https://1prime.ru/20260224/ssha-867788298.html

Кубе нужны российские технологии из-за энергоблокады США, заявили в Перу

Кубе нужны российские технологии из-за энергоблокады США, заявили в Перу - 24.02.2026, ПРАЙМ

Кубе нужны российские технологии из-за энергоблокады США, заявили в Перу

Куба на фоне острого топливного кризиса нуждается в российских технологиях для своей энергетики, а также в поставках нефти, однако такие поставки осложнены... | 24.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-24T23:20+0300

2026-02-24T23:20+0300

2026-02-24T23:20+0300

энергетика

нефть

мировая экономика

куба

сша

перу

сергей лавров

дональд трамп

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1d/865051342_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_09f04c7cf71da931169a4b32a14f538b.jpg

МОНТЕВИДЕО, 24 фев - ПРАЙМ. Куба на фоне острого топливного кризиса нуждается в российских технологиях для своей энергетики, а также в поставках нефти, однако такие поставки осложнены географией и внешними ограничениями, заявил РИА Новости бывший министр иностранных дел Перу Эктор Бехар. "Нужно смотреть: если помощь в виде нефти невозможна – может ли она быть в виде альтернативных технологий для обеспечения Кубы базовой энергией. И я думаю, что здесь Россия, будучи развитой страной, располагает рядом технологий, которые, разумеется, могут быть переданы", – сказал экс-глава МИД в правительстве Педро Кастильо (2021–2022). По словам Бехара, Куба нуждается в нефти, однако ее поставки из РФ затруднены из-за расстояния и противодействия США. "Россия в настоящий момент является одной из держав-производителей нефти и производит столько же, сколько Саудовская Аравия, но очевидно, что географическое расстояние очень трудно преодолеть, особенно когда между ними находятся Соединённые Штаты", – добавил собеседник агентства. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий Соединённым Штатам вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил режим чрезвычайной ситуации, сославшись на якобы существующую угрозу национальной безопасности США со стороны Кубы. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединённые Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни её населения невыносимыми. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США отказаться от планов военной и морской блокады Кубы и заверил, что Москва продолжит поддерживать Гавану в вопросах суверенитета и безопасности. Лавров также отверг необоснованные обвинения Вашингтона в том, что российско-кубинское сотрудничество якобы угрожает безопасности США.

https://1prime.ru/20260224/siyyarto-867786152.html

куба

сша

перу

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мировая экономика, куба, сша, перу, сергей лавров, дональд трамп, мид