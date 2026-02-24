https://1prime.ru/20260224/sud-867757586.html
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Суд признал банкротом ООО "Ивановские ковши", руководитель которого Алексей Морохов обвиняется в поставках концерну "Калашников" некачественных деталей, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"Суд решил признать ООО "Ивановские ковши" банкротом и открыть в отношении него конкурсное производство", - говорится в документе.
Уточняется, что конкурсным управляющим утвержден Евгений Морозов, рассмотрение его отчета запланировано на судебном заседании 18 мая.
Согласно материалам, заявление о признании компании банкротом подала налоговая служба, размер ее требований составил менее 1 миллиона рублей, тогда как в период процедуры наблюдения в реестр были включены требования кредиторов на общую сумму более 28,67 миллиона рублей.
Руководитель ООО "Ивановские ковши" и учредитель ООО "Интертехника" Алексей Морохов обвиняется в хищении денег у "Калашникова" при исполнении договора подряда в рамках гособоронзаказа, сообщали в пресс-службе судов Ивановской области. По версии следствия, "Интертехника" поставила "Калашникову" полуфабрикаты деталей для боеприпасов, зная об их несоответствии техническим требованиям. Также обвиняемыми по делу проходят директор и учредитель "Интертехники", победитель шоу "Танцы со звездами" Алексей Леденев и экс-директор компании Юрий Чернышев. Морохов арестован, Леденев находится под подпиской о невыезде, Чернышеву суд избрал запрет определенных действий.
Морохову, помимо мошенничества, вменяется контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей и полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ущерб от мошенничества превышает 35 миллионов рублей.
Согласно судебным материалам, которые есть в распоряжении РИА Новости, "Калашников" через суд требует более 35 миллионов рублей с "Интертехники" по договору подряда от 5 апреля 2024 года.
