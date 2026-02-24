Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дорожает к мировым валютам после выхода статистики по США
Доллар дорожает к мировым валютам после выхода статистики по США
2026-02-24T20:29+0300
2026-02-24T20:29+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866579714_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_7772ebe467bcde3d5169f9b9b61c5e1f.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам во вторник вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.18 мск курс евро к доллару снижался до 1,1769 доллара с 1,1785 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 155,99 иены с уровня прошлого закрытия в 154,64 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,21% - до 97,95 пункта. Ранее во вторник аналитическая компания Conference Board сообщила, что индекс доверия потребителей в США в феврале вырос до 91,2 пункта с пересмотренного показателя января в 89 пунктов. Аналитики ждали значение на уровне 87 пунктов. В среду будут опубликованы окончательные данные о потребительских ценах в еврозоне. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция в странах европейского валютного блока по итогам января замедлилась до 1,7% с 2% месяцем ранее. В месячном выражении цены снизились на 0,5%.
рынок, сша, conference board
Курс доллара к рублю, Рынок, США, Conference Board
20:29 24.02.2026
 
Доллар дорожает к мировым валютам после выхода статистики по США

Доллар дорожает к мировым валютам на торгах после выхода статистики по США

© РИА Новости . Владимир Трефилов
Доллары США
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам во вторник вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.18 мск курс евро к доллару снижался до 1,1769 доллара с 1,1785 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 155,99 иены с уровня прошлого закрытия в 154,64 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,21% - до 97,95 пункта.
Ранее во вторник аналитическая компания Conference Board сообщила, что индекс доверия потребителей в США в феврале вырос до 91,2 пункта с пересмотренного показателя января в 89 пунктов. Аналитики ждали значение на уровне 87 пунктов.
В среду будут опубликованы окончательные данные о потребительских ценах в еврозоне. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция в странах европейского валютного блока по итогам января замедлилась до 1,7% с 2% месяцем ранее. В месячном выражении цены снизились на 0,5%.
Центральный банк России - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
ЦБ объявил официальные курсы валют на среду
