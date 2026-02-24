Доллар дорожает к мировым валютам после выхода статистики по США

https://1prime.ru/20260224/torgi-867784107.html

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам во вторник вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.18 мск курс евро к доллару снижался до 1,1769 доллара с 1,1785 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 155,99 иены с уровня прошлого закрытия в 154,64 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,21% - до 97,95 пункта. Ранее во вторник аналитическая компания Conference Board сообщила, что индекс доверия потребителей в США в феврале вырос до 91,2 пункта с пересмотренного показателя января в 89 пунктов. Аналитики ждали значение на уровне 87 пунктов. В среду будут опубликованы окончательные данные о потребительских ценах в еврозоне. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция в странах европейского валютного блока по итогам января замедлилась до 1,7% с 2% месяцем ранее. В месячном выражении цены снизились на 0,5%.

