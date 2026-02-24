Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Безусловно рухнет": на Западе забили тревогу после инцидента на Украине - 24.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260224/ukraina-867759434.html
"Безусловно рухнет": на Западе забили тревогу после инцидента на Украине
"Безусловно рухнет": на Западе забили тревогу после инцидента на Украине - 24.02.2026, ПРАЙМ
"Безусловно рухнет": на Западе забили тревогу после инцидента на Украине
Обострение отношений между Украиной и Венгрией приводит к потере финансовой поддержки со стороны Европы, что может привести к прекращению существования... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T07:07+0300
2026-02-24T07:07+0300
спецоперация на украине
ес
украина
мировая экономика
венгрия
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866039640_0:89:3083:1823_1920x0_80_0_0_ad46b21956c0d1a884c239a3fae50bad.jpg
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Обострение отношений между Украиной и Венгрией приводит к потере финансовой поддержки со стороны Европы, что может привести к прекращению существования Вооруженных сил Украины уже в апреле, сообщает венгерский ресурс Mandiner."Они бьют тревогу: Украина в ужасном положении, у государства к апрелю не останется ни гроша. &lt;…&gt; Ситуация особо осложнилась в последние дни, поскольку Украина не соглашается запустить нефтепровод "Дружба". &lt;…&gt; Из-за этого Венгрия не позволяет Киеву получить никакой поддержки от ЕС. Поэтому остается под большим вопросом, когда Украина сможет получить деньги, необходимые ей теперь для простого выживания. Если они не поступят к апрелю, истерзанная войной страна окажется в крайне затруднительном положении. Она будет неспособна финансировать армию и просто обанкротится", — указывается в материале.Публикация подчеркивает критичность ситуации, поскольку устойчивость украинского правительства практически полностью зависит от европейской помощи."Без поддержки ЕС экономика Украины, безусловно, рухнет, и она, несомненно, станет менее устойчивой и способной к развитию", — приводит газета мнение местного экономиста.Автор статьи подчеркивает, что текущие события говорят о полном истощении ресурсов Киева."Все это выглядит удручающе, учитывая продолжающиеся российские атаки на энергетическую инфраструктуру и, надо признать, стремительное опустошение казны. Похоже, у Украины окончательно иссякли силы", — констатирует он.За последние несколько лет украинский бюджет формировался с рекордными дефицитами, компенсировавшимися за счет западной поддержки. Для бюджета 2025 года предусмотрен дефицит в 37,3 миллиарда долларов, и его уже дважды пересматривали в сторону увеличения военных расходов. В декабре 2025-го газета Guardian предупредила о вероятности финансового краха страны этой весной, если она не получит внешнюю поддержку.
https://1prime.ru/20260224/zapad-867759293.html
https://1prime.ru/20260217/zapad-867552287.html
https://1prime.ru/20260216/svo-867517806.html
украина
венгрия
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866039640_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_ed9862f99b4b1bb48ea75386a1e87924.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, украина, мировая экономика, венгрия, киев
Спецоперация на Украине, ЕС, УКРАИНА, Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, Киев
07:07 24.02.2026
 
"Безусловно рухнет": на Западе забили тревогу после инцидента на Украине

Mandiner: к апрелю Украина будет неспособна содержать армию и столкнется с банкротством

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Обострение отношений между Украиной и Венгрией приводит к потере финансовой поддержки со стороны Европы, что может привести к прекращению существования Вооруженных сил Украины уже в апреле, сообщает венгерский ресурс Mandiner.
"Они бьют тревогу: Украина в ужасном положении, у государства к апрелю не останется ни гроша. <…> Ситуация особо осложнилась в последние дни, поскольку Украина не соглашается запустить нефтепровод "Дружба". <…> Из-за этого Венгрия не позволяет Киеву получить никакой поддержки от ЕС. Поэтому остается под большим вопросом, когда Украина сможет получить деньги, необходимые ей теперь для простого выживания. Если они не поступят к апрелю, истерзанная войной страна окажется в крайне затруднительном положении. Она будет неспособна финансировать армию и просто обанкротится", — указывается в материале.
Украинские военные на тренировке - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
"Мы введем войска": на Западе сделали заявление об угрозах для России
07:05
Публикация подчеркивает критичность ситуации, поскольку устойчивость украинского правительства практически полностью зависит от европейской помощи.
"Без поддержки ЕС экономика Украины, безусловно, рухнет, и она, несомненно, станет менее устойчивой и способной к развитию", — приводит газета мнение местного экономиста.
Автор статьи подчеркивает, что текущие события говорят о полном истощении ресурсов Киева.
Кремль, Москва - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2026
"Истощить Россию": дипломат выступил с неожиданным обращением к Западу
17 февраля, 05:49
"Все это выглядит удручающе, учитывая продолжающиеся российские атаки на энергетическую инфраструктуру и, надо признать, стремительное опустошение казны. Похоже, у Украины окончательно иссякли силы", — констатирует он.
За последние несколько лет украинский бюджет формировался с рекордными дефицитами, компенсировавшимися за счет западной поддержки. Для бюджета 2025 года предусмотрен дефицит в 37,3 миллиарда долларов, и его уже дважды пересматривали в сторону увеличения военных расходов. В декабре 2025-го газета Guardian предупредила о вероятности финансового краха страны этой весной, если она не получит внешнюю поддержку.
Военнослужащие в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2026
"Она уничтожена": в США заявили о важном изменении для России в зоне СВО
16 февраля, 06:54
 
Спецоперация на УкраинеЕСУКРАИНАМировая экономикаВЕНГРИЯКиев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала