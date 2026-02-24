https://1prime.ru/20260224/ukraina-867759434.html

"Безусловно рухнет": на Западе забили тревогу после инцидента на Украине

"Безусловно рухнет": на Западе забили тревогу после инцидента на Украине - 24.02.2026, ПРАЙМ

"Безусловно рухнет": на Западе забили тревогу после инцидента на Украине

Обострение отношений между Украиной и Венгрией приводит к потере финансовой поддержки со стороны Европы, что может привести к прекращению существования... | 24.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-24T07:07+0300

2026-02-24T07:07+0300

2026-02-24T07:07+0300

спецоперация на украине

ес

украина

мировая экономика

венгрия

киев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866039640_0:89:3083:1823_1920x0_80_0_0_ad46b21956c0d1a884c239a3fae50bad.jpg

МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Обострение отношений между Украиной и Венгрией приводит к потере финансовой поддержки со стороны Европы, что может привести к прекращению существования Вооруженных сил Украины уже в апреле, сообщает венгерский ресурс Mandiner."Они бьют тревогу: Украина в ужасном положении, у государства к апрелю не останется ни гроша. <…> Ситуация особо осложнилась в последние дни, поскольку Украина не соглашается запустить нефтепровод "Дружба". <…> Из-за этого Венгрия не позволяет Киеву получить никакой поддержки от ЕС. Поэтому остается под большим вопросом, когда Украина сможет получить деньги, необходимые ей теперь для простого выживания. Если они не поступят к апрелю, истерзанная войной страна окажется в крайне затруднительном положении. Она будет неспособна финансировать армию и просто обанкротится", — указывается в материале.Публикация подчеркивает критичность ситуации, поскольку устойчивость украинского правительства практически полностью зависит от европейской помощи."Без поддержки ЕС экономика Украины, безусловно, рухнет, и она, несомненно, станет менее устойчивой и способной к развитию", — приводит газета мнение местного экономиста.Автор статьи подчеркивает, что текущие события говорят о полном истощении ресурсов Киева."Все это выглядит удручающе, учитывая продолжающиеся российские атаки на энергетическую инфраструктуру и, надо признать, стремительное опустошение казны. Похоже, у Украины окончательно иссякли силы", — констатирует он.За последние несколько лет украинский бюджет формировался с рекордными дефицитами, компенсировавшимися за счет западной поддержки. Для бюджета 2025 года предусмотрен дефицит в 37,3 миллиарда долларов, и его уже дважды пересматривали в сторону увеличения военных расходов. В декабре 2025-го газета Guardian предупредила о вероятности финансового краха страны этой весной, если она не получит внешнюю поддержку.

https://1prime.ru/20260224/zapad-867759293.html

https://1prime.ru/20260217/zapad-867552287.html

https://1prime.ru/20260216/svo-867517806.html

украина

венгрия

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, украина, мировая экономика, венгрия, киев