"Безусловно рухнет": на Западе забили тревогу после инцидента на Украине
Mandiner: к апрелю Украина будет неспособна содержать армию и столкнется с банкротством
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Обострение отношений между Украиной и Венгрией приводит к потере финансовой поддержки со стороны Европы, что может привести к прекращению существования Вооруженных сил Украины уже в апреле, сообщает венгерский ресурс Mandiner.
"Они бьют тревогу: Украина в ужасном положении, у государства к апрелю не останется ни гроша. <…> Ситуация особо осложнилась в последние дни, поскольку Украина не соглашается запустить нефтепровод "Дружба". <…> Из-за этого Венгрия не позволяет Киеву получить никакой поддержки от ЕС. Поэтому остается под большим вопросом, когда Украина сможет получить деньги, необходимые ей теперь для простого выживания. Если они не поступят к апрелю, истерзанная войной страна окажется в крайне затруднительном положении. Она будет неспособна финансировать армию и просто обанкротится", — указывается в материале.
Публикация подчеркивает критичность ситуации, поскольку устойчивость украинского правительства практически полностью зависит от европейской помощи.
"Без поддержки ЕС экономика Украины, безусловно, рухнет, и она, несомненно, станет менее устойчивой и способной к развитию", — приводит газета мнение местного экономиста.
Автор статьи подчеркивает, что текущие события говорят о полном истощении ресурсов Киева.
"Все это выглядит удручающе, учитывая продолжающиеся российские атаки на энергетическую инфраструктуру и, надо признать, стремительное опустошение казны. Похоже, у Украины окончательно иссякли силы", — констатирует он.
За последние несколько лет украинский бюджет формировался с рекордными дефицитами, компенсировавшимися за счет западной поддержки. Для бюджета 2025 года предусмотрен дефицит в 37,3 миллиарда долларов, и его уже дважды пересматривали в сторону увеличения военных расходов. В декабре 2025-го газета Guardian предупредила о вероятности финансового краха страны этой весной, если она не получит внешнюю поддержку.