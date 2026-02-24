https://1prime.ru/20260224/ukraina-867760259.html

"Время истекает": военный заявил о фатальной ошибке Украины на спецоперации

"Время истекает": военный заявил о фатальной ошибке Украины на спецоперации - 24.02.2026, ПРАЙМ

"Время истекает": военный заявил о фатальной ошибке Украины на спецоперации

Киев, затягивая противостояние с Россией, совершил стратегическую ошибку. Это привело к ухудшению ситуации на фронте для Украины, заявил отставной полковник... | 24.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-24T07:12+0300

2026-02-24T07:12+0300

2026-02-24T07:12+0300

спецоперация на украине

всу

украина

мировая экономика

киев

запад

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg

МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Киев, затягивая противостояние с Россией, совершил стратегическую ошибку. Это привело к ухудшению ситуации на фронте для Украины, заявил отставной полковник Генерального штаба швейцарской армии и аналитик Жак Бо в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Дело в том, что на сегодняшний день мы видим, что для Украины время истекает. У нас (на Западе. — Прим. ред.) существует общее убеждение, что чем дольше затягивается этот конфликт, тем больше он ослабляет Россию и тем больше вероятность того, что он спровоцирует дестабилизацию в ней. Это очень плохое понимание. На самом деле, чем больше времени проходит, тем хуже именно для Украины", — рассказал бывший военный.По его мнению, недостаток ресурсов и полная зависимость Киева от непостоянной поддержки западных партнеров обрекают Украину на неблагоприятный исход."Суть в том, что Киев теряет гораздо больше, чем Москва. Это, безусловно, то, о чем можно сегодня с уверенностью говорить. Это все в конечном итоге сыграет на руку России", — подытожил Бо.Согласно информации Министерства обороны, за последние сутки российские силы добились успехов, заняв более выгодные позиции и улучшив свое положение на поле боя, продолжая углублять свое продвижение в глубь вражеской обороны. Потери ВСУ составили до 1355 солдат.

https://1prime.ru/20260224/zapad-867759293.html

https://1prime.ru/20260216/svo-867517806.html

украина

киев

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, украина, мировая экономика, киев, запад, общество