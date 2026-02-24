https://1prime.ru/20260224/ukraina-867760259.html
"Время истекает": военный заявил о фатальной ошибке Украины на спецоперации
"Время истекает": военный заявил о фатальной ошибке Украины на спецоперации - 24.02.2026, ПРАЙМ
"Время истекает": военный заявил о фатальной ошибке Украины на спецоперации
Киев, затягивая противостояние с Россией, совершил стратегическую ошибку. Это привело к ухудшению ситуации на фронте для Украины, заявил отставной полковник... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T07:12+0300
2026-02-24T07:12+0300
2026-02-24T07:12+0300
спецоперация на украине
всу
украина
мировая экономика
киев
запад
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Киев, затягивая противостояние с Россией, совершил стратегическую ошибку. Это привело к ухудшению ситуации на фронте для Украины, заявил отставной полковник Генерального штаба швейцарской армии и аналитик Жак Бо в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Дело в том, что на сегодняшний день мы видим, что для Украины время истекает. У нас (на Западе. — Прим. ред.) существует общее убеждение, что чем дольше затягивается этот конфликт, тем больше он ослабляет Россию и тем больше вероятность того, что он спровоцирует дестабилизацию в ней. Это очень плохое понимание. На самом деле, чем больше времени проходит, тем хуже именно для Украины", — рассказал бывший военный.По его мнению, недостаток ресурсов и полная зависимость Киева от непостоянной поддержки западных партнеров обрекают Украину на неблагоприятный исход."Суть в том, что Киев теряет гораздо больше, чем Москва. Это, безусловно, то, о чем можно сегодня с уверенностью говорить. Это все в конечном итоге сыграет на руку России", — подытожил Бо.Согласно информации Министерства обороны, за последние сутки российские силы добились успехов, заняв более выгодные позиции и улучшив свое положение на поле боя, продолжая углублять свое продвижение в глубь вражеской обороны. Потери ВСУ составили до 1355 солдат.
https://1prime.ru/20260224/zapad-867759293.html
https://1prime.ru/20260216/svo-867517806.html
украина
киев
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_f1d6ab5e6432c2209f7e7b4e04ed3f83.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, украина, мировая экономика, киев, запад, общество
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, Мировая экономика, Киев, ЗАПАД, Общество
"Время истекает": военный заявил о фатальной ошибке Украины на спецоперации
Полковник Бо: для Украины время для разрешения конфликта с Россией на исходе