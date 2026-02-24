Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Время истекает": военный заявил о фатальной ошибке Украины на спецоперации
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Время истекает": военный заявил о фатальной ошибке Украины на спецоперации
"Время истекает": военный заявил о фатальной ошибке Украины на спецоперации
Киев, затягивая противостояние с Россией, совершил стратегическую ошибку. Это привело к ухудшению ситуации на фронте для Украины, заявил отставной полковник... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T07:12+0300
2026-02-24T07:12+0300
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Киев, затягивая противостояние с Россией, совершил стратегическую ошибку. Это привело к ухудшению ситуации на фронте для Украины, заявил отставной полковник Генерального штаба швейцарской армии и аналитик Жак Бо в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Дело в том, что на сегодняшний день мы видим, что для Украины время истекает. У нас (на Западе. — Прим. ред.) существует общее убеждение, что чем дольше затягивается этот конфликт, тем больше он ослабляет Россию и тем больше вероятность того, что он спровоцирует дестабилизацию в ней. Это очень плохое понимание. На самом деле, чем больше времени проходит, тем хуже именно для Украины", — рассказал бывший военный.По его мнению, недостаток ресурсов и полная зависимость Киева от непостоянной поддержки западных партнеров обрекают Украину на неблагоприятный исход."Суть в том, что Киев теряет гораздо больше, чем Москва. Это, безусловно, то, о чем можно сегодня с уверенностью говорить. Это все в конечном итоге сыграет на руку России", — подытожил Бо.Согласно информации Министерства обороны, за последние сутки российские силы добились успехов, заняв более выгодные позиции и улучшив свое положение на поле боя, продолжая углублять свое продвижение в глубь вражеской обороны. Потери ВСУ составили до 1355 солдат.
07:12 24.02.2026
 
"Время истекает": военный заявил о фатальной ошибке Украины на спецоперации

Полковник Бо: для Украины время для разрешения конфликта с Россией на исходе

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Киев, затягивая противостояние с Россией, совершил стратегическую ошибку. Это привело к ухудшению ситуации на фронте для Украины, заявил отставной полковник Генерального штаба швейцарской армии и аналитик Жак Бо в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Дело в том, что на сегодняшний день мы видим, что для Украины время истекает. У нас (на Западе. — Прим. ред.) существует общее убеждение, что чем дольше затягивается этот конфликт, тем больше он ослабляет Россию и тем больше вероятность того, что он спровоцирует дестабилизацию в ней. Это очень плохое понимание. На самом деле, чем больше времени проходит, тем хуже именно для Украины", — рассказал бывший военный.
Украинские военные на тренировке - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
"Мы введем войска": на Западе сделали заявление об угрозах для России
07:05
По его мнению, недостаток ресурсов и полная зависимость Киева от непостоянной поддержки западных партнеров обрекают Украину на неблагоприятный исход.
"Суть в том, что Киев теряет гораздо больше, чем Москва. Это, безусловно, то, о чем можно сегодня с уверенностью говорить. Это все в конечном итоге сыграет на руку России", — подытожил Бо.
Военнослужащие в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2026
"Она уничтожена": в США заявили о важном изменении для России в зоне СВО
16 февраля, 06:54
Согласно информации Министерства обороны, за последние сутки российские силы добились успехов, заняв более выгодные позиции и улучшив свое положение на поле боя, продолжая углублять свое продвижение в глубь вражеской обороны. Потери ВСУ составили до 1355 солдат.
 
Спецоперация на Украине
 
 
