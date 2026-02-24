Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-02-24T15:46+0300
2026-02-24T15:46+0300
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал прямой дорогой к мировой войне возможную передачу Украине ядерных технологий со стороны Англии и Франции. "Только что появилась информация нашей службы внешней разведки о том, что Англия и Франция собираются передать ядерные технологии Украине. Чем это может грозить, мы прекрасно с вами понимаем. Это прямая дорога к мировой войне, ну и последствия таких шагов мы неоднократно называли", - сказал Медведев в видео, опубликованном в его канале на платформе MAX.
россия, украина, англия, франция, дмитрий медведев
РОССИЯ, УКРАИНА, Англия, ФРАНЦИЯ, Дмитрий Медведев, Совбез, Единая Россия, В мире
15:46 24.02.2026
 
Медведев назвал передачу Украине ядерных технологий прямой дорогой к войне

Медведев: передача Британией и Францией ядерных технологий Киеву приведет к мировой войне

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал прямой дорогой к мировой войне возможную передачу Украине ядерных технологий со стороны Англии и Франции.
"Только что появилась информация нашей службы внешней разведки о том, что Англия и Франция собираются передать ядерные технологии Украине. Чем это может грозить, мы прекрасно с вами понимаем. Это прямая дорога к мировой войне, ну и последствия таких шагов мы неоднократно называли", - сказал Медведев в видео, опубликованном в его канале на платформе MAX.
 
Заголовок открываемого материала