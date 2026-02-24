https://1prime.ru/20260224/ukraina-867776075.html

Медведев назвал передачу Украине ядерных технологий прямой дорогой к войне

Медведев назвал передачу Украине ядерных технологий прямой дорогой к войне

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал прямой дорогой к мировой войне возможную передачу Украине ядерных технологий со стороны Англии и Франции. "Только что появилась информация нашей службы внешней разведки о том, что Англия и Франция собираются передать ядерные технологии Украине. Чем это может грозить, мы прекрасно с вами понимаем. Это прямая дорога к мировой войне, ну и последствия таких шагов мы неоднократно называли", - сказал Медведев в видео, опубликованном в его канале на платформе MAX.

