Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,12 рубля

Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,12 рубля

2026-02-24T10:03+0300

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника слабеет к юаню, курс китайской валюты повышается до 11,12 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск рос на 1 копейку по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,12 рубля.

