Юань перешел к снижению против рубля на Мосбирже

Юань перешел к снижению против рубля на Мосбирже

2026-02-24T19:10+0300

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю во второй половине торгов вторника перешел к снижению в направлении ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.33 мск снижался на 5 копеек (-0,5%), до 11,06 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,06-11,16 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 76,22 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 6,892 против 6,884 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,1%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 76,11 рубля. Рубль находит опору Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в начале укороченной рабочей недели разнонаправленно колеблется и во второй половине сессии перешел от роста к снижению в направлении психологического уровня 11 рублей. Свою роль играет налоговый фактор, говорят аналитики. "Поддержку рублю оказывает приближение пика налоговых платежей февраля. На этом фоне компании-экспортеры продают все больше иностранной валюты, что временно увеличивает ее предложение", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет +10,6% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +7,47% на предыдущих торгах. Таким образом, показатель остается на максимуме с конца 2024 года. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.36 мск росла на 0,3% - до 71,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 98 пункта. Прогнозы После окончания праздников в КНР спрос импортеров на валюту может усилиться, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "На этом фоне курс попробует остаться вблизи 11,00-11,20 рубля за юань, но в моменте волатильность может усилиться", - полагает он. Спрос на инвалюту должен постепенно восстанавливаться вслед за импортом, чему будет способствовать возвращение потребления товаров и услуг на более высокие уровни после просадки, традиционно происходящей в начале года вслед за предпраздничным всплеском, рассуждает Бабин. "Поэтому вряд ли юань уйдет сильно ниже уровня 11 рублей, скорее всего, его курс останется в недельном диапазоне 11,02–11,16 рубля", - добавил он.

