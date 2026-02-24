Юань упал относительно рубля на Мосбирже

https://1prime.ru/20260224/yuan-867787827.html

Курс китайской валюты по отношению к рублю во вторник упал, "не дойдя" 5 копеек до ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи. | 24.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю во вторник упал, "не дойдя" 5 копеек до ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 6 копеек и составил 11,05 рубля. Курсовой коридор составил 11,05-11,16 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 76,17 рубля. Рубль находит опору Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в начале укороченной рабочей недели колебался разнонаправленно. Утренний рост сменился снижением в направлении психологического уровня 11 рублей. Свою роль сыграл фактор налогов февраля. "Укрепление рубля по итогам сессии можно объяснить ослаблением спроса на валюту при все еще высоком ее предложении - не только со стороны экспортеров (под налоги февраля), но и со стороны ЦБ РФ", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Стоимость нефти к 21.35 мск снижалась на 0,5%, до 70,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 97,8 пункта. Прогнозы В первый день после китайских выходных индикатор юаневого денежного рынка RUSFARCNY показал значение в 10,6% годовых, отмечают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". "Пока столь заметный рост RUSFARCNY против прошлогодних околонулевых значений не привел к ощутимым изменениям курса юаня, однако ситуация может поменяться, если такие уровни индикатора закрепятся на постоянной основе", - добавляют они. Со стороны спроса ситуация без изменений: потребность в валюте для импорта по-прежнему слабая, считает Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". "При этом в ближайшие дни предложение инвалют может усилиться на фоне приближения налогового периода. Риски эскалации на Ближнем Востоке подталкивают вверх цены на нефть и драгоценные металлы, что тоже косвенно играет в пользу рубля. Оживление спроса на валюту мы прогнозируем не ранее апреля. В краткосрочной перспективе ожидаем курсы ближе к нижним границам диапазонов 76-78 рублей за доллар и 10,9-11,2 за юань", - добавляет он.

