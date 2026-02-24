Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань упал относительно рубля на Мосбирже - 24.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Китайский юань
https://1prime.ru/20260224/yuan-867787827.html
Юань упал относительно рубля на Мосбирже
Юань упал относительно рубля на Мосбирже - 24.02.2026, ПРАЙМ
Юань упал относительно рубля на Мосбирже
Курс китайской валюты по отношению к рублю во вторник упал, "не дойдя" 5 копеек до ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи. | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T22:47+0300
2026-02-24T22:47+0300
китайский юань
рынок
торги
сша
ближний восток
мосбиржа
втб
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159057_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29c06b519549be46bd53b4bf180e3fb1.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю во вторник упал, "не дойдя" 5 копеек до ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 6 копеек и составил 11,05 рубля. Курсовой коридор составил 11,05-11,16 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 76,17 рубля. Рубль находит опору Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в начале укороченной рабочей недели колебался разнонаправленно. Утренний рост сменился снижением в направлении психологического уровня 11 рублей. Свою роль сыграл фактор налогов февраля. "Укрепление рубля по итогам сессии можно объяснить ослаблением спроса на валюту при все еще высоком ее предложении - не только со стороны экспортеров (под налоги февраля), но и со стороны ЦБ РФ", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Стоимость нефти к 21.35 мск снижалась на 0,5%, до 70,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 97,8 пункта. Прогнозы В первый день после китайских выходных индикатор юаневого денежного рынка RUSFARCNY показал значение в 10,6% годовых, отмечают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". "Пока столь заметный рост RUSFARCNY против прошлогодних околонулевых значений не привел к ощутимым изменениям курса юаня, однако ситуация может поменяться, если такие уровни индикатора закрепятся на постоянной основе", - добавляют они. Со стороны спроса ситуация без изменений: потребность в валюте для импорта по-прежнему слабая, считает Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". "При этом в ближайшие дни предложение инвалют может усилиться на фоне приближения налогового периода. Риски эскалации на Ближнем Востоке подталкивают вверх цены на нефть и драгоценные металлы, что тоже косвенно играет в пользу рубля. Оживление спроса на валюту мы прогнозируем не ранее апреля. В краткосрочной перспективе ожидаем курсы ближе к нижним границам диапазонов 76-78 рублей за доллар и 10,9-11,2 за юань", - добавляет он.
https://1prime.ru/20260224/tsb-867781146.html
сша
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159057_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a97b97dd5742b58a0bbf767bcce543e7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, ближний восток, мосбиржа, втб, "бкс мир инвестиций"
Китайский юань, Рынок, Торги, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Мосбиржа, ВТБ, "БКС Мир инвестиций"
22:47 24.02.2026
 
Юань упал относительно рубля на Мосбирже

Юань упал относительно рубля на Мосбирже во вторник

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенежные купюры Банка России и китайских юаней
Денежные купюры Банка России и китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Денежные купюры Банка России и китайских юаней. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю во вторник упал, "не дойдя" 5 копеек до ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 6 копеек и составил 11,05 рубля. Курсовой коридор составил 11,05-11,16 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 76,17 рубля.

Рубль находит опору

Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в начале укороченной рабочей недели колебался разнонаправленно. Утренний рост сменился снижением в направлении психологического уровня 11 рублей. Свою роль сыграл фактор налогов февраля.
"Укрепление рубля по итогам сессии можно объяснить ослаблением спроса на валюту при все еще высоком ее предложении - не только со стороны экспортеров (под налоги февраля), но и со стороны ЦБ РФ", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Стоимость нефти к 21.35 мск снижалась на 0,5%, до 70,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 97,8 пункта.

Прогнозы

В первый день после китайских выходных индикатор юаневого денежного рынка RUSFARCNY показал значение в 10,6% годовых, отмечают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".
"Пока столь заметный рост RUSFARCNY против прошлогодних околонулевых значений не привел к ощутимым изменениям курса юаня, однако ситуация может поменяться, если такие уровни индикатора закрепятся на постоянной основе", - добавляют они.
Со стороны спроса ситуация без изменений: потребность в валюте для импорта по-прежнему слабая, считает Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций".
"При этом в ближайшие дни предложение инвалют может усилиться на фоне приближения налогового периода. Риски эскалации на Ближнем Востоке подталкивают вверх цены на нефть и драгоценные металлы, что тоже косвенно играет в пользу рубля. Оживление спроса на валюту мы прогнозируем не ранее апреля. В краткосрочной перспективе ожидаем курсы ближе к нижним границам диапазонов 76-78 рублей за доллар и 10,9-11,2 за юань", - добавляет он.
Центральный банк России - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
ЦБ объявил официальные курсы валют на среду
18:01
 
Китайский юаньРынокТоргиСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКМосбиржаВТБ"БКС Мир инвестиций"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала