2026-02-24T07:10+0300

МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Упорство Зеленского привело Украину к тяжелой ситуации, чем воспользовался бывший командующий ВСУ Валерий Залужный, начав подготовку к предстоящим выборам. Об этом заявил профессор политологии из Университета Род-Айленда Николай Петро в интервью дипломату Иану Прауду на его YouTube-канале."В силу своей недальновидности Зеленский становится все более упрямым в неприятии любой альтернативы своему мнению. И в результате его страна находится в очень плохом положении с точки зрения процесса мирного урегулирования. То, как прийти к какому-либо соглашению, — просто не приходит в голову Зеленскому. Это порождает множество сомнений о том, насколько устойчив его режим в Киеве", — рассуждает ученый.На его взгляд, ухудшение управления при Зеленском приводит к неизбежным выборам в ближайшее время."То, что сейчас происходит на Украине, — это переговоры, после которых немедленно начинается отсчет времени до новых выборов. И если вы хотите иметь шанс на этих выборах, вы начинаете процесс позиционирования себя в глазах общественности как альтернатива Зеленскому уже сейчас. Именно это и делает Залужный. Сам факт его готовности <…> стать будущим противником Зеленского, наводит меня на мысль, что выборы не за горами", — добавил Петро.На прошлой неделе Залужный обвинил Зеленского в провале плана контрнаступления 2023 года, разработанного при поддержке НАТО. Он также отметил, что отношения с главой киевских властей стали напряженными с начала конфликта из-за разногласий по стратегическим вопросам в обороне.Ранее осенью 2023 года украинские и западные СМИ уже упоминали о возможном конфликте между Зеленским и Залужным. Журналисты Washington Post утверждали, что, если Залужный решит войти в политику, это станет угрозой для Зеленского.

нато, всу, валерий залужный, украина, общество , мировая экономика, запад, washington post