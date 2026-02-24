Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"В голову Зеленскому": на Западе рассказали о начавшемся плане Залужного - 24.02.2026
Спецоперация на Украине
"В голову Зеленскому": на Западе рассказали о начавшемся плане Залужного
"В голову Зеленскому": на Западе рассказали о начавшемся плане Залужного - 24.02.2026, ПРАЙМ
"В голову Зеленскому": на Западе рассказали о начавшемся плане Залужного
Упорство Зеленского привело Украину к тяжелой ситуации, чем воспользовался бывший командующий ВСУ Валерий Залужный, начав подготовку к предстоящим выборам. Об... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T07:10+0300
2026-02-24T07:10+0300
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Упорство Зеленского привело Украину к тяжелой ситуации, чем воспользовался бывший командующий ВСУ Валерий Залужный, начав подготовку к предстоящим выборам. Об этом заявил профессор политологии из Университета Род-Айленда Николай Петро в интервью дипломату Иану Прауду на его YouTube-канале."В силу своей недальновидности Зеленский становится все более упрямым в неприятии любой альтернативы своему мнению. И в результате его страна находится в очень плохом положении с точки зрения процесса мирного урегулирования. То, как прийти к какому-либо соглашению, — просто не приходит в голову Зеленскому. Это порождает множество сомнений о том, насколько устойчив его режим в Киеве", — рассуждает ученый.На его взгляд, ухудшение управления при Зеленском приводит к неизбежным выборам в ближайшее время."То, что сейчас происходит на Украине, — это переговоры, после которых немедленно начинается отсчет времени до новых выборов. И если вы хотите иметь шанс на этих выборах, вы начинаете процесс позиционирования себя в глазах общественности как альтернатива Зеленскому уже сейчас. Именно это и делает Залужный. Сам факт его готовности &lt;…&gt; стать будущим противником Зеленского, наводит меня на мысль, что выборы не за горами", — добавил Петро.На прошлой неделе Залужный обвинил Зеленского в провале плана контрнаступления 2023 года, разработанного при поддержке НАТО. Он также отметил, что отношения с главой киевских властей стали напряженными с начала конфликта из-за разногласий по стратегическим вопросам в обороне.Ранее осенью 2023 года украинские и западные СМИ уже упоминали о возможном конфликте между Зеленским и Залужным. Журналисты Washington Post утверждали, что, если Залужный решит войти в политику, это станет угрозой для Зеленского.
украина
запад
07:10 24.02.2026
 
"В голову Зеленскому": на Западе рассказали о начавшемся плане Залужного

Профессор Петро: Активность Залужного указывает на скорые выборы на Украине

© Фото : Страница В.Залужного в соцсетяхЭкс-главком ВСУ Валерий Залужный
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
© Фото : Страница В.Залужного в соцсетях
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Упорство Зеленского привело Украину к тяжелой ситуации, чем воспользовался бывший командующий ВСУ Валерий Залужный, начав подготовку к предстоящим выборам. Об этом заявил профессор политологии из Университета Род-Айленда Николай Петро в интервью дипломату Иану Прауду на его YouTube-канале.
"В силу своей недальновидности Зеленский становится все более упрямым в неприятии любой альтернативы своему мнению. И в результате его страна находится в очень плохом положении с точки зрения процесса мирного урегулирования. То, как прийти к какому-либо соглашению, — просто не приходит в голову Зеленскому. Это порождает множество сомнений о том, насколько устойчив его режим в Киеве", — рассуждает ученый.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
"Веди свою войну сам": на Западе жестко поставили на место Зеленского
07:08
На его взгляд, ухудшение управления при Зеленском приводит к неизбежным выборам в ближайшее время.
"То, что сейчас происходит на Украине, — это переговоры, после которых немедленно начинается отсчет времени до новых выборов. И если вы хотите иметь шанс на этих выборах, вы начинаете процесс позиционирования себя в глазах общественности как альтернатива Зеленскому уже сейчас. Именно это и делает Залужный. Сам факт его готовности <…> стать будущим противником Зеленского, наводит меня на мысль, что выборы не за горами", — добавил Петро.
На прошлой неделе Залужный обвинил Зеленского в провале плана контрнаступления 2023 года, разработанного при поддержке НАТО. Он также отметил, что отношения с главой киевских властей стали напряженными с начала конфликта из-за разногласий по стратегическим вопросам в обороне.
Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
На Украине увидели сигнал в атаке Залужного на Зеленского
19 февраля, 23:05
Ранее осенью 2023 года украинские и западные СМИ уже упоминали о возможном конфликте между Зеленским и Залужным. Журналисты Washington Post утверждали, что, если Залужный решит войти в политику, это станет угрозой для Зеленского.
 
Спецоперация на УкраинеНАТОВСУВалерий ЗалужныйУКРАИНАОбществоМировая экономикаЗАПАДWashington Post
 
 
