"Мы введем войска": на Западе сделали заявление об угрозах для России - 24.02.2026
Спецоперация на Украине
"Мы введем войска": на Западе сделали заявление об угрозах для России
Западным державам необходимо осознать, что прекращение разговора с Россией на языке угроз может предотвратить дальнейшие территориальные потери Украины. Об этом | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T07:05+0300
2026-02-24T07:05+0300
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Западным державам необходимо осознать, что прекращение разговора с Россией на языке угроз может предотвратить дальнейшие территориальные потери Украины. Об этом рассказал профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии в интервью Дэниелу Дэвису, размещенном на его YouTube-канале."Если бы требования русских в области безопасности когда-либо удовлетворялись за последние 30 лет, то мы бы до этого не дошли. Даже сейчас суть конфликта сводится именно к восстановлению нейтралитета Украины. Но когда европейцы говорят: "Как только этот конфликт закончится, мы введем войска, Украина должна вступить в НАТО, русские должны выплатить репарации" и все в этом роде, по сути, они готовятся затянуть этот конфликт как можно дольше", — отметил ученый.Он подчеркнул, что подобная политика в отношении России может обернуться серьезными трудностями для Украины и Европейского союза в Черноморском регионе."Какой вы тогда посылаете сигнал для русских? &lt;…&gt; Если после этого будет замороженный конфликт или холодная война, они захотят создать для себя максимально выгодные условия. И лишат Украину Николаева и Одессы, чтобы она оказалась отрезанной от моря. Конечно, это все ужасно для Украины, но нужно понимать, какие стимулы вы создаете для своего противника. Если европейцы хотят, чтобы Россия смягчила свои требования, прекратите ей угрожать", — предположил Дизен.Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Россия не принимает ультимативный тон в дипломатии.
07:05 24.02.2026
 
"Мы введем войска": на Западе сделали заявление об угрозах для России

Профессор Дизен: Западу следует прекратить угрожать России для спасения Украины

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке
Украинские военные на тренировке - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Украинские военные на тренировке. Архивное фото
© Фото : NATO
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Западным державам необходимо осознать, что прекращение разговора с Россией на языке угроз может предотвратить дальнейшие территориальные потери Украины. Об этом рассказал профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии в интервью Дэниелу Дэвису, размещенном на его YouTube-канале.
"Если бы требования русских в области безопасности когда-либо удовлетворялись за последние 30 лет, то мы бы до этого не дошли. Даже сейчас суть конфликта сводится именно к восстановлению нейтралитета Украины. Но когда европейцы говорят: "Как только этот конфликт закончится, мы введем войска, Украина должна вступить в НАТО, русские должны выплатить репарации" и все в этом роде, по сути, они готовятся затянуть этот конфликт как можно дольше", — отметил ученый.
Он подчеркнул, что подобная политика в отношении России может обернуться серьезными трудностями для Украины и Европейского союза в Черноморском регионе.
"Какой вы тогда посылаете сигнал для русских? <…> Если после этого будет замороженный конфликт или холодная война, они захотят создать для себя максимально выгодные условия. И лишат Украину Николаева и Одессы, чтобы она оказалась отрезанной от моря. Конечно, это все ужасно для Украины, но нужно понимать, какие стимулы вы создаете для своего противника. Если европейцы хотят, чтобы Россия смягчила свои требования, прекратите ей угрожать", — предположил Дизен.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Россия не принимает ультимативный тон в дипломатии.
 
Спецоперация на Украине
 
 
