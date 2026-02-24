https://1prime.ru/20260224/zelenskiy-867759021.html

На Западе поразились вчерашнему решению Зеленского по России

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Высказывания Владимира Зеленского о стремлении реформировать Вооруженные силы Украины по примеру российской армии рассматриваются как признание неудачи украинской оборонной системы, сообщает немецкое издание Junge Welt."Зеленский в воскресенье <…> призвал западных спонсоров предоставить Украине средства для финансирования профессиональной армии, созданной по образцу российской системы. Таким образом, он косвенно признал, что существующая на Украине система принудительной вербовки на улицах потерпела неудачу и не оправдала военных ожиданий", — указывается в материале.В качестве доказательства осознания провала военной стратегии, автор статьи упоминает последние призывы Киева к европейским союзникам. По его мнению, после ряда боевых неудач, украинские власти фактически начали требовать от Германии участия в открытом конфликте с Россией.В Украине продолжается острый дефицит кадров в армии, а насильственные действия со стороны военкоматов по удержанию граждан, подлежащих мобилизации, постоянно вызывают негодование и протесты.В Москве неоднократно подчеркивали, что Киев должен прийти к решению о необходимости переговоров, тогда как пространство для принятия Украиной самостоятельных решений сужается из-за наступательных операций российских сил.

