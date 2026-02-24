Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Веди свою войну сам": на Западе жестко поставили на место Зеленского - 24.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260224/zelenskiy-867759738.html
"Веди свою войну сам": на Западе жестко поставили на место Зеленского
"Веди свою войну сам": на Западе жестко поставили на место Зеленского - 24.02.2026, ПРАЙМ
"Веди свою войну сам": на Западе жестко поставили на место Зеленского
Услуги Украины по защите от России, которые предлагает Владимир Зеленский, не востребованы в мире. Такое мнение высказал итальянский политик и профессор Микеле... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T07:08+0300
2026-02-24T07:08+0300
спецоперация на украине
bbc studios
владимир зеленский
мировая экономика
запад
украина
владимир путин
москва
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Услуги Украины по защите от России, которые предлагает Владимир Зеленский, не востребованы в мире. Такое мнение высказал итальянский политик и профессор Микеле Джерачи в социальной сети X.Так профессор прокомментировал заявление главы киевской администрации в интервью Би-би-си, в котором Зеленский утверждал, что Москва якобы стремится начать третью мировую войну."В действительности остальной мир воспринимает нынешний конфликт как локальный, охватывающий несколько квадратных километров. &lt;…&gt; Нынешние боевые действия &lt;…&gt; — это не мировая война. А большинство людей в Европе не видят в Путине угрозы, поэтому тебе не нужно беспокоиться о том, чтобы остановить его и спасти нас. Веди свою войну сам", — заявил политик.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не планирует нападать на другие страны, так как это не имеет никакого смысла. По его словам, западные лидеры часто прибегают к запугиванию населения мнимыми угрозами, чтобы отвлечь внимание от собственных внутренних проблем.
https://1prime.ru/20260224/zelenskiy-867759021.html
https://1prime.ru/20260224/zapad-867759293.html
запад
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
bbc studios, владимир зеленский, мировая экономика, запад, украина, владимир путин, москва, общество
Спецоперация на Украине, BBC Studios, Владимир Зеленский, Мировая экономика, ЗАПАД, УКРАИНА, Владимир Путин, МОСКВА, Общество
07:08 24.02.2026
 
"Веди свою войну сам": на Западе жестко поставили на место Зеленского

Профессор Джерачи: Европе не нужны действия Зеленского по защите от Путина

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Услуги Украины по защите от России, которые предлагает Владимир Зеленский, не востребованы в мире. Такое мнение высказал итальянский политик и профессор Микеле Джерачи в социальной сети X.
Так профессор прокомментировал заявление главы киевской администрации в интервью Би-би-си, в котором Зеленский утверждал, что Москва якобы стремится начать третью мировую войну.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
На Западе поразились вчерашнему решению Зеленского по России
07:02
"В действительности остальной мир воспринимает нынешний конфликт как локальный, охватывающий несколько квадратных километров. <…> Нынешние боевые действия <…> — это не мировая война. А большинство людей в Европе не видят в Путине угрозы, поэтому тебе не нужно беспокоиться о том, чтобы остановить его и спасти нас. Веди свою войну сам", — заявил политик.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не планирует нападать на другие страны, так как это не имеет никакого смысла. По его словам, западные лидеры часто прибегают к запугиванию населения мнимыми угрозами, чтобы отвлечь внимание от собственных внутренних проблем.
Украинские военные на тренировке - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
"Мы введем войска": на Западе сделали заявление об угрозах для России
07:05
 
Спецоперация на УкраинеBBC StudiosВладимир ЗеленскийМировая экономикаЗАПАДУКРАИНАВладимир ПутинМОСКВАОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала