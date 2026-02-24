https://1prime.ru/20260224/zelenskiy-867759738.html
"Веди свою войну сам": на Западе жестко поставили на место Зеленского
"Веди свою войну сам": на Западе жестко поставили на место Зеленского - 24.02.2026, ПРАЙМ
"Веди свою войну сам": на Западе жестко поставили на место Зеленского
Услуги Украины по защите от России, которые предлагает Владимир Зеленский, не востребованы в мире. Такое мнение высказал итальянский политик и профессор Микеле... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T07:08+0300
2026-02-24T07:08+0300
2026-02-24T07:08+0300
спецоперация на украине
bbc studios
владимир зеленский
мировая экономика
запад
украина
владимир путин
москва
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Услуги Украины по защите от России, которые предлагает Владимир Зеленский, не востребованы в мире. Такое мнение высказал итальянский политик и профессор Микеле Джерачи в социальной сети X.Так профессор прокомментировал заявление главы киевской администрации в интервью Би-би-си, в котором Зеленский утверждал, что Москва якобы стремится начать третью мировую войну."В действительности остальной мир воспринимает нынешний конфликт как локальный, охватывающий несколько квадратных километров. <…> Нынешние боевые действия <…> — это не мировая война. А большинство людей в Европе не видят в Путине угрозы, поэтому тебе не нужно беспокоиться о том, чтобы остановить его и спасти нас. Веди свою войну сам", — заявил политик.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не планирует нападать на другие страны, так как это не имеет никакого смысла. По его словам, западные лидеры часто прибегают к запугиванию населения мнимыми угрозами, чтобы отвлечь внимание от собственных внутренних проблем.
https://1prime.ru/20260224/zelenskiy-867759021.html
https://1prime.ru/20260224/zapad-867759293.html
запад
украина
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
bbc studios, владимир зеленский, мировая экономика, запад, украина, владимир путин, москва, общество
Спецоперация на Украине, BBC Studios, Владимир Зеленский, Мировая экономика, ЗАПАД, УКРАИНА, Владимир Путин, МОСКВА, Общество
"Веди свою войну сам": на Западе жестко поставили на место Зеленского
Профессор Джерачи: Европе не нужны действия Зеленского по защите от Путина