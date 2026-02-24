https://1prime.ru/20260224/zelenskiy-867759738.html

"Веди свою войну сам": на Западе жестко поставили на место Зеленского

"Веди свою войну сам": на Западе жестко поставили на место Зеленского - 24.02.2026, ПРАЙМ

"Веди свою войну сам": на Западе жестко поставили на место Зеленского

Услуги Украины по защите от России, которые предлагает Владимир Зеленский, не востребованы в мире. Такое мнение высказал итальянский политик и профессор Микеле... | 24.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Услуги Украины по защите от России, которые предлагает Владимир Зеленский, не востребованы в мире. Такое мнение высказал итальянский политик и профессор Микеле Джерачи в социальной сети X.Так профессор прокомментировал заявление главы киевской администрации в интервью Би-би-си, в котором Зеленский утверждал, что Москва якобы стремится начать третью мировую войну."В действительности остальной мир воспринимает нынешний конфликт как локальный, охватывающий несколько квадратных километров. <…> Нынешние боевые действия <…> — это не мировая война. А большинство людей в Европе не видят в Путине угрозы, поэтому тебе не нужно беспокоиться о том, чтобы остановить его и спасти нас. Веди свою войну сам", — заявил политик.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не планирует нападать на другие страны, так как это не имеет никакого смысла. По его словам, западные лидеры часто прибегают к запугиванию населения мнимыми угрозами, чтобы отвлечь внимание от собственных внутренних проблем.

