Зеленский резко высказался об окончании конфликта - 24.02.2026
Спецоперация на Украине
Зеленский резко высказался об окончании конфликта
Зеленский резко высказался об окончании конфликта - 24.02.2026, ПРАЙМ
Зеленский резко высказался об окончании конфликта
Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times о приближении окончания конфликта."Россия и Украина находятся в "начале конца" крупнейшего конфликта в... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T14:23+0300
2026-02-24T14:23+0300
спецоперация на украине
украина
европа
владимир зеленский
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times о приближении окончания конфликта."Россия и Украина находятся в "начале конца" крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны..." — утверждает он.При этом глава киевского режима вновь потребовал гарантии безопасности.В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157". В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
украина
европа
украина, европа, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕВРОПА, Владимир Зеленский
14:23 24.02.2026
 
Зеленский резко высказался об окончании конфликта

Зеленский заявил о начале конца украинского конфликта

МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times о приближении окончания конфликта.

"Россия и Украина находятся в "начале конца" крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны..." — утверждает он.
При этом глава киевского режима вновь потребовал гарантии безопасности.

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157". В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Спецоперация на Украине
 
 
