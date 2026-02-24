Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский обратился с требованием к Западу - 24.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260224/zelenskiy-867773894.html
Зеленский обратился с требованием к Западу
Зеленский обратился с требованием к Западу - 24.02.2026, ПРАЙМ
Зеленский обратился с требованием к Западу
Владимир Зеленский в интервью Financial Times обратился с требованием к Западу.Он призвал ЕС прекратить увиливать и установить дату вступления Украины в блок,... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T14:38+0300
2026-02-24T14:38+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
запад
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/21/841312176_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_c5343ba1f16f8c7f6c9a781f41a2f418.jpg
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью Financial Times обратился с требованием к Западу.Он призвал ЕС прекратить увиливать и установить дату вступления Украины в блок, заявив, что это должно произойти уже в 2027 году."Мне нужна дата. Я прошу об этом", — заявил Зеленский.Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров на "правительственном часе" в Совфеде в декабре, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.Газета Politico в феврале сообщала, что ЕС готовит план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году. План предполагает преодоление вето Венгрии с расчетом на то, что премьер Виктор Орбан может проиграть выборы в апреле.При этом, глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
https://1prime.ru/20260223/zelenskiy-867735137.html
https://1prime.ru/20260222/donbass-867714255.html
украина
запад
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/21/841312176_208:0:2876:2001_1920x0_80_0_0_32620ab3c663178bbc849a468d1815a7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, запад, европа
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЗАПАД, ЕВРОПА
14:38 24.02.2026
 
Зеленский обратился с требованием к Западу

Зеленский потребовал от Запада принять Украину в Евросоюз в 2027 году

© Фото : Public Domain/President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью Financial Times обратился с требованием к Западу.

Он призвал ЕС прекратить увиливать и установить дату вступления Украины в блок, заявив, что это должно произойти уже в 2027 году.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Новое заявление Зеленского о Путине вызвало переполох на Западе
Вчера, 09:13
"Мне нужна дата. Я прошу об этом", — заявил Зеленский.

Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров на "правительственном часе" в Совфеде в декабре, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.

Газета Politico в феврале сообщала, что ЕС готовит план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году. План предполагает преодоление вето Венгрии с расчетом на то, что премьер Виктор Орбан может проиграть выборы в апреле.

При этом, глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
"После предательства". В США сделали внезапное заявление о Донбассе
22 февраля, 09:42
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийЗАПАДЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала