Зеленский обратился с требованием к Западу

Владимир Зеленский в интервью Financial Times обратился с требованием к Западу.Он призвал ЕС прекратить увиливать и установить дату вступления Украины в блок

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

запад

европа

МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью Financial Times обратился с требованием к Западу.Он призвал ЕС прекратить увиливать и установить дату вступления Украины в блок, заявив, что это должно произойти уже в 2027 году."Мне нужна дата. Я прошу об этом", — заявил Зеленский.Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров на "правительственном часе" в Совфеде в декабре, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.Газета Politico в феврале сообщала, что ЕС готовит план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году. План предполагает преодоление вето Венгрии с расчетом на то, что премьер Виктор Орбан может проиграть выборы в апреле.При этом, глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.

