Американская компания хочет зарегистрировать в России товарный знак Zoom

2026-02-24T14:21+0300
2026-02-24T14:31+0300
бизнес
россия
калифорния
роспатент
zoom
сша
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Американская компания, владеющая сервисом видеоконференций Zoom, хочет зарегистрировать в России товарный знак Zoom Calendar, выяснило РИА Новости, изучив базу данных Роспатента. Согласно документам, заявка в ведомство была подана в феврале 2026 года, в качестве заявителя указан "Зум Комьюникейшнс". Под этим товарным знаком компания хочет предоставлять в России телекоммуникационные услуги и программное обеспечение, загружаемое для ведения календаря. Компания Zoom Communications, производящая одноименный сервис для видеосвязи, была основана в 2011 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.
бизнес, россия, калифорния, роспатент, zoom, сша
Бизнес, РОССИЯ, Калифорния, Роспатент, Zoom, США
14:21 24.02.2026 (обновлено: 14:31 24.02.2026)
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Американская компания, владеющая сервисом видеоконференций Zoom, хочет зарегистрировать в России товарный знак Zoom Calendar, выяснило РИА Новости, изучив базу данных Роспатента.
Согласно документам, заявка в ведомство была подана в феврале 2026 года, в качестве заявителя указан "Зум Комьюникейшнс".
Под этим товарным знаком компания хочет предоставлять в России телекоммуникационные услуги и программное обеспечение, загружаемое для ведения календаря.
Компания Zoom Communications, производящая одноименный сервис для видеосвязи, была основана в 2011 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.
Логотип Zara - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Бренд одежды Zara зарегистрировал товарный знак в России
20 февраля, 18:51
 
