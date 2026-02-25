https://1prime.ru/20260225/dokhody-867815571.html

Доля нефтегазовых доходов в бюджете России в 2026 году составит менее 20%

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Россия все меньше ориентируется на нефтегазовые доходы, в 2026 году их доля составит менее 20%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы все меньше и меньше ориентируемся на углеводороды, нефтегазовые доходы. Если сделать оценку, то в текущем году доля нефтегазовых доходов будет менее 20%", - заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".

