https://1prime.ru/20260225/dokhody-867815571.html
Доля нефтегазовых доходов в бюджете России в 2026 году составит менее 20%
Доля нефтегазовых доходов в бюджете России в 2026 году составит менее 20% - 25.02.2026, ПРАЙМ
Доля нефтегазовых доходов в бюджете России в 2026 году составит менее 20%
Россия все меньше ориентируется на нефтегазовые доходы, в 2026 году их доля составит менее 20%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T17:21+0300
2026-02-25T17:21+0300
2026-02-25T17:21+0300
нефть
газ
рф
антон силуанов
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/04/867180275_0:165:1615:1073_1920x0_80_0_0_d4167ea6da90c286b0409cf8ca50aa5f.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Россия все меньше ориентируется на нефтегазовые доходы, в 2026 году их доля составит менее 20%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы все меньше и меньше ориентируемся на углеводороды, нефтегазовые доходы. Если сделать оценку, то в текущем году доля нефтегазовых доходов будет менее 20%", - заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".
https://1prime.ru/20260213/siluanov-867463977.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/04/867180275_91:0:1522:1073_1920x0_80_0_0_4e12f358dce2260941a61999e014109c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, газ, рф, антон силуанов
Нефть, Газ, РФ, Антон Силуанов
Доля нефтегазовых доходов в бюджете России в 2026 году составит менее 20%
Силуанов: доля нефтегазовых доходов в бюджете России в 2026 году составит менее 20%
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Россия все меньше ориентируется на нефтегазовые доходы, в 2026 году их доля составит менее 20%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы все меньше и меньше ориентируемся на углеводороды, нефтегазовые доходы. Если сделать оценку, то в текущем году доля нефтегазовых доходов будет менее 20%", - заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".
Силуанов рассказал о развитии программы долгосрочных сбережений