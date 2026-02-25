https://1prime.ru/20260225/fitso-867815313.html
Фицо назвал сроки возобновления поставок нефти по "Дружбе"
Фицо назвал сроки возобновления поставок нефти по "Дружбе" - 25.02.2026, ПРАЙМ
Фицо назвал сроки возобновления поставок нефти по "Дружбе"
Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" могут быть возобновлены не раньше марта, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T17:16+0300
2026-02-25T17:16+0300
2026-02-25T17:16+0300
нефть
словакия
роберт фицо
https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_0:114:2881:1735_1920x0_80_0_0_09fb773c6c1b68d1ccf8f8c8c6eab456.jpg
БРАТИСЛАВА, 25 фев - ПРАЙМ. Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" могут быть возобновлены не раньше марта, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "По самым новым данным, никакая нефть в феврале не придет, первая дата, которая приходит на ум, - где-то 3 марта", - сказал Фицо на пресс-конференции в среду, ее транслировал словацкий новостной портал TASR. Украинская сторона информировала Словакию, что восстановление поставок нефти по "Дружбе" ожидается 26 февраля.
https://1prime.ru/20260223/fitso-867749161.html
словакия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_209:0:2673:1848_1920x0_80_0_0_631cbd291d867e64c940b79bb57b09d0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, словакия, роберт фицо
Нефть, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
Фицо назвал сроки возобновления поставок нефти по "Дружбе"
Фицо: поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" будут возобновлены не раньше марта