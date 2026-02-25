Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фицо назвал сроки возобновления поставок нефти по "Дружбе" - 25.02.2026, ПРАЙМ
Фицо назвал сроки возобновления поставок нефти по "Дружбе"
Фицо назвал сроки возобновления поставок нефти по "Дружбе"
Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" могут быть возобновлены не раньше марта, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T17:16+0300
2026-02-25T17:16+0300
нефть
словакия
роберт фицо
https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_0:114:2881:1735_1920x0_80_0_0_09fb773c6c1b68d1ccf8f8c8c6eab456.jpg
БРАТИСЛАВА, 25 фев - ПРАЙМ. Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" могут быть возобновлены не раньше марта, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "По самым новым данным, никакая нефть в феврале не придет, первая дата, которая приходит на ум, - где-то 3 марта", - сказал Фицо на пресс-конференции в среду, ее транслировал словацкий новостной портал TASR. Украинская сторона информировала Словакию, что восстановление поставок нефти по "Дружбе" ожидается 26 февраля.
словакия
2026
нефть, словакия, роберт фицо
Нефть, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
17:16 25.02.2026
 
Фицо назвал сроки возобновления поставок нефти по "Дружбе"

Фицо: поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" будут возобновлены не раньше марта

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 25 фев - ПРАЙМ. Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" могут быть возобновлены не раньше марта, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"По самым новым данным, никакая нефть в феврале не придет, первая дата, которая приходит на ум, - где-то 3 марта", - сказал Фицо на пресс-конференции в среду, ее транслировал словацкий новостной портал TASR.
Украинская сторона информировала Словакию, что восстановление поставок нефти по "Дружбе" ожидается 26 февраля.
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Словакия прекратила поставлять Украине электроэнергию, сообщил Фицо
23 февраля, 19:47
 
Нефть, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
 
 
