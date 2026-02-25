https://1prime.ru/20260225/fitso-867815313.html

Фицо назвал сроки возобновления поставок нефти по "Дружбе"

БРАТИСЛАВА, 25 фев - ПРАЙМ. Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" могут быть возобновлены не раньше марта, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "По самым новым данным, никакая нефть в феврале не придет, первая дата, которая приходит на ум, - где-то 3 марта", - сказал Фицо на пресс-конференции в среду, ее транслировал словацкий новостной портал TASR. Украинская сторона информировала Словакию, что восстановление поставок нефти по "Дружбе" ожидается 26 февраля.

