https://1prime.ru/20260225/gatilov-867821048.html

Намеренные обстрелы Киевом ЗАЭС чреваты ядерной катастрофой, заявил Гатилов

Намеренные обстрелы Киевом ЗАЭС чреваты ядерной катастрофой, заявил Гатилов - 25.02.2026, ПРАЙМ

Намеренные обстрелы Киевом ЗАЭС чреваты ядерной катастрофой, заявил Гатилов

Намеренные обстрелы Киевом Запорожской АЭС чреваты ядерной катастрофой, она может затронуть и оказывающие Киеву помощь страны, заявил постоянный представитель... | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T20:37+0300

2026-02-25T20:37+0300

2026-02-25T20:37+0300

спецоперация на украине

россия

киев

женева

запорожская аэс

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865511325_0:103:1214:786_1920x0_80_0_0_f84cff8ed060bbb57c7d4e69a913cd70.jpg

ЖЕНЕВА, 25 фев - ПРАЙМ. Намеренные обстрелы Киевом Запорожской АЭС чреваты ядерной катастрофой, она может затронуть и оказывающие Киеву помощь страны, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Намеренные обстрелы Киева Запорожской АЭС, перешедшей под российскую юрисдикцию в полном соответствии с нашим законодательством, чреваты ядерной катастрофой, которая может затронуть и те страны, которые оказывают военно-политическую и финансовую поддержку киевскому режиму", - сказал он на Конференции по разоружению в Женеве. При этом украинская сторона "в нарушение международного гуманитарного права с 2014 года использует объекты гражданской инфраструктуры для военных нужд, трусливо прячась за спинами женщин и детей, размещая вооружения в непосредственной близости от жилых домов и минируя их при отступлении, а также целенаправленно атакуя российское мирное население", отметил дипломат.

https://1prime.ru/20260222/zaes-867716567.html

киев

женева

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, киев, женева, запорожская аэс, оон