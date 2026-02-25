Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Намеренные обстрелы Киевом ЗАЭС чреваты ядерной катастрофой, заявил Гатилов
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Намеренные обстрелы Киевом ЗАЭС чреваты ядерной катастрофой, заявил Гатилов
2026-02-25T20:37+0300
2026-02-25T20:37+0300
спецоперация на украине
россия
киев
женева
запорожская аэс
оон
ЖЕНЕВА, 25 фев - ПРАЙМ. Намеренные обстрелы Киевом Запорожской АЭС чреваты ядерной катастрофой, она может затронуть и оказывающие Киеву помощь страны, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Намеренные обстрелы Киева Запорожской АЭС, перешедшей под российскую юрисдикцию в полном соответствии с нашим законодательством, чреваты ядерной катастрофой, которая может затронуть и те страны, которые оказывают военно-политическую и финансовую поддержку киевскому режиму", - сказал он на Конференции по разоружению в Женеве. При этом украинская сторона "в нарушение международного гуманитарного права с 2014 года использует объекты гражданской инфраструктуры для военных нужд, трусливо прячась за спинами женщин и детей, размещая вооружения в непосредственной близости от жилых домов и минируя их при отступлении, а также целенаправленно атакуя российское мирное население", отметил дипломат.
20:37 25.02.2026
 
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 25 фев - ПРАЙМ. Намеренные обстрелы Киевом Запорожской АЭС чреваты ядерной катастрофой, она может затронуть и оказывающие Киеву помощь страны, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Намеренные обстрелы Киева Запорожской АЭС, перешедшей под российскую юрисдикцию в полном соответствии с нашим законодательством, чреваты ядерной катастрофой, которая может затронуть и те страны, которые оказывают военно-политическую и финансовую поддержку киевскому режиму", - сказал он на Конференции по разоружению в Женеве.
При этом украинская сторона "в нарушение международного гуманитарного права с 2014 года использует объекты гражданской инфраструктуры для военных нужд, трусливо прячась за спинами женщин и детей, размещая вооружения в непосредственной близости от жилых домов и минируя их при отступлении, а также целенаправленно атакуя российское мирное население", отметил дипломат.
Запорожская атомная электростанция - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
На ЗАЭС рассказали, за счет чего осуществляется энергоснабжение станции
22 февраля, 12:13
 
