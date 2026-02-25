https://1prime.ru/20260225/gatilov-867821048.html
Намеренные обстрелы Киевом ЗАЭС чреваты ядерной катастрофой, заявил Гатилов
Намеренные обстрелы Киевом ЗАЭС чреваты ядерной катастрофой, заявил Гатилов
ЖЕНЕВА, 25 фев - ПРАЙМ. Намеренные обстрелы Киевом Запорожской АЭС чреваты ядерной катастрофой, она может затронуть и оказывающие Киеву помощь страны, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Намеренные обстрелы Киева Запорожской АЭС, перешедшей под российскую юрисдикцию в полном соответствии с нашим законодательством, чреваты ядерной катастрофой, которая может затронуть и те страны, которые оказывают военно-политическую и финансовую поддержку киевскому режиму", - сказал он на Конференции по разоружению в Женеве. При этом украинская сторона "в нарушение международного гуманитарного права с 2014 года использует объекты гражданской инфраструктуры для военных нужд, трусливо прячась за спинами женщин и детей, размещая вооружения в непосредственной близости от жилых домов и минируя их при отступлении, а также целенаправленно атакуя российское мирное население", отметил дипломат.
