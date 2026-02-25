https://1prime.ru/20260225/mishustin-867807419.html
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о развитии объектов здравоохранения в ДНР и ЛНР. Выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год, премьер отметил, что продолжается восстановление различных объектов инфраструктуры в ДНР и ЛНР, в том числе медучреждений Донбасса. "Привели в порядок тысячи различных объектов, включая региональный сосудистый центр в Донецке, где дополнительно открыли новые отделения. А городские поликлиники в Луганске обеспечили современным диагностическим оборудованием. Это значит, что люди смогут получать квалифицированное лечение, далеко не переезжая в регионы", - сказал Мишустин.
