Мишустин рассказал о развитии объектов здравоохранения в ДНР и ЛНР

2026-02-25T13:49+0300

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о развитии объектов здравоохранения в ДНР и ЛНР. Выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год, премьер отметил, что продолжается восстановление различных объектов инфраструктуры в ДНР и ЛНР, в том числе медучреждений Донбасса. "Привели в порядок тысячи различных объектов, включая региональный сосудистый центр в Донецке, где дополнительно открыли новые отделения. А городские поликлиники в Луганске обеспечили современным диагностическим оборудованием. Это значит, что люди смогут получать квалифицированное лечение, далеко не переезжая в регионы", - сказал Мишустин.

