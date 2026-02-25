Мишустин рассказал о проектах модернизации аэропортов в России
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ.
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Российские воздушные гавани активно модернизируются для повышения связанности территорий, в ряде городов открыты новые аэровокзальные комплексы, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.
"Для повышения связанности территорий активно реализуются и другие значимые проекты. В том числе – по модернизации аэропортов. Современные аэровокзальные комплексы открылись в Новокузнецке, Тюмени, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске, Ижевске, Мурманске", - заявил он.
"Лично посетил новый терминал в Минеральных Водах, когда в Ставропольском крае на совещании подробно обсуждали эту тему. Также посмотрел, как идут работы в Благовещенске. Важно, что все объекты возведены за счет инвестиций бизнеса – без использования бюджетных ресурсов", - добавил Мишустин.
При участии ВЭБа планируется построить и ввести в эксплуатацию более десяти пассажирских терминалов, в том числе в Арктике и на Дальнем Востоке, добавил премьер-министр.
"Модель государственно-частного партнерства распространили на проекты реконструкции аэродромов. Первое концессионное соглашение уже заключено. Оно позволит полностью обновить взлетно-посадочную полосу в Горно-Алтайске. И сейчас прорабатывается ещё почти три десятка таких совместных инициатив. В том числе по объектам – в Кемерово, Перми, Нарьян-Маре, Ижевске", - отметил Мишустин.