Мишустин рассказал о проектах модернизации аэропортов в России

Мишустин рассказал о проектах модернизации аэропортов в России

2026-02-25T14:14+0300

2026-02-25T14:14+0300

2026-02-25T14:15+0300

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Российские воздушные гавани активно модернизируются для повышения связанности территорий, в ряде городов открыты новые аэровокзальные комплексы, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год. "Для повышения связанности территорий активно реализуются и другие значимые проекты. В том числе – по модернизации аэропортов. Современные аэровокзальные комплексы открылись в Новокузнецке, Тюмени, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске, Ижевске, Мурманске", - заявил он. "Лично посетил новый терминал в Минеральных Водах, когда в Ставропольском крае на совещании подробно обсуждали эту тему. Также посмотрел, как идут работы в Благовещенске. Важно, что все объекты возведены за счет инвестиций бизнеса – без использования бюджетных ресурсов", - добавил Мишустин. При участии ВЭБа планируется построить и ввести в эксплуатацию более десяти пассажирских терминалов, в том числе в Арктике и на Дальнем Востоке, добавил премьер-министр. "Модель государственно-частного партнерства распространили на проекты реконструкции аэродромов. Первое концессионное соглашение уже заключено. Оно позволит полностью обновить взлетно-посадочную полосу в Горно-Алтайске. И сейчас прорабатывается ещё почти три десятка таких совместных инициатив. В том числе по объектам – в Кемерово, Перми, Нарьян-Маре, Ижевске", - отметил Мишустин.

