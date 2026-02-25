Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал о поддержке российских компаний в 2025 году - 25.02.2026
Мишустин рассказал о поддержке российских компаний в 2025 году
Мишустин рассказал о поддержке российских компаний в 2025 году
бизнес
россия
рф
краснодарский край
михаил мишустин
фонд развития промышленности
госдума
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о мерах поддержки российских компаний в 2025 году, среди которых специнвестконтракты, кластерные инвестиции, промышленная ипотека. "Активно применяли (в 2025 году - ред.) различные меры поддержки, чтобы помочь предприятиям решать сложные задачи. Благодаря заключенным в прошлом году специальным инвестиционным контрактам будет привлечено более 170 миллиардов рублей на реализацию крупных индустриальных проектов, а это около 4 тысяч рабочих мест в 10 российских субъектах", - сообщил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. Он отметил, что по линии Фонда развития промышленности были профинансированы сотни инициатив на общую сумму порядка 87 миллиардов рублей, в том числе во Владимирской, Нижегородской, Липецкой, Сахалинской областях, в Краснодарском крае. И практически в половине регионов. "В рамках механизма кластерной инвестиционной платформы было одобрено еще более 20 проектов стоимостью более 800 миллиардов рублей. Субсидировали и затраты на научные исследования, приоритетные разработки. Реализовывали активно программы промышленной ипотеки, стимулирования спроса и многие другие точечные инструменты", - добавил Мишустин.
бизнес, россия, рф, краснодарский край, михаил мишустин, фонд развития промышленности, госдума
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Краснодарский край, Михаил Мишустин, Фонд развития промышленности, Госдума
14:46 25.02.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о мерах поддержки российских компаний в 2025 году, среди которых специнвестконтракты, кластерные инвестиции, промышленная ипотека.
"Активно применяли (в 2025 году - ред.) различные меры поддержки, чтобы помочь предприятиям решать сложные задачи. Благодаря заключенным в прошлом году специальным инвестиционным контрактам будет привлечено более 170 миллиардов рублей на реализацию крупных индустриальных проектов, а это около 4 тысяч рабочих мест в 10 российских субъектах", - сообщил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Он отметил, что по линии Фонда развития промышленности были профинансированы сотни инициатив на общую сумму порядка 87 миллиардов рублей, в том числе во Владимирской, Нижегородской, Липецкой, Сахалинской областях, в Краснодарском крае. И практически в половине регионов.
"В рамках механизма кластерной инвестиционной платформы было одобрено еще более 20 проектов стоимостью более 800 миллиардов рублей. Субсидировали и затраты на научные исследования, приоритетные разработки. Реализовывали активно программы промышленной ипотеки, стимулирования спроса и многие другие точечные инструменты", - добавил Мишустин.
Мишустин рассказал о системе поддержки технологических проектов
