https://1prime.ru/20260225/mishustin-867813006.html
Мишустин назвал важнейшее направление в работе правительства
Мишустин назвал важнейшее направление в работе правительства - 25.02.2026, ПРАЙМ
Мишустин назвал важнейшее направление в работе правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что наведение порядка в сфере миграции в РФ является важнейшим направлением работы правительства. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T16:32+0300
2026-02-25T16:32+0300
2026-02-25T16:32+0300
россия
бизнес
рф
дмитрий медведев
михаил мишустин
госдума
совбез
единая россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866530084_0:253:2931:1902_1920x0_80_0_0_57fab3cf5b648edbabbd5ae394de1e01.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что наведение порядка в сфере миграции в РФ является важнейшим направлением работы правительства. "Наведение порядка в сфере миграции - это важнейшее направление нашей работы, в том числе с (Государственной - ред.) думой", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. Премьер-министр поблагодарил за активную позицию и работу над вопросом депутата Госдумы Ирину Яровую, зампреда Совбеза РФ и председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, главу МВД РФ Владимира Колокольцева, начальника Миграционной службы МВД РФ Андрея Кикоть.
https://1prime.ru/20260225/ipoteka-867812787.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866530084_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_a7b879496170ec86a105a2bdf7c22c77.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, рф, дмитрий медведев, михаил мишустин, госдума, совбез, единая россия
РОССИЯ, Бизнес, РФ, Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин, Госдума, Совбез, Единая Россия
Мишустин назвал важнейшее направление в работе правительства
Мишустин назвал миграционный порядок в РФ важнейшим направлением в работе правительства