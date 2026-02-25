Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин назвал важнейшее направление в работе правительства - 25.02.2026, ПРАЙМ
Мишустин назвал важнейшее направление в работе правительства
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что наведение порядка в сфере миграции в РФ является важнейшим направлением работы правительства. "Наведение порядка в сфере миграции - это важнейшее направление нашей работы, в том числе с (Государственной - ред.) думой", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. Премьер-министр поблагодарил за активную позицию и работу над вопросом депутата Госдумы Ирину Яровую, зампреда Совбеза РФ и председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, главу МВД РФ Владимира Колокольцева, начальника Миграционной службы МВД РФ Андрея Кикоть.
© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что наведение порядка в сфере миграции в РФ является важнейшим направлением работы правительства.
"Наведение порядка в сфере миграции - это важнейшее направление нашей работы, в том числе с (Государственной - ред.) думой", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Премьер-министр поблагодарил за активную позицию и работу над вопросом депутата Госдумы Ирину Яровую, зампреда Совбеза РФ и председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, главу МВД РФ Владимира Колокольцева, начальника Миграционной службы МВД РФ Андрея Кикоть.
