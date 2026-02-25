https://1prime.ru/20260225/nebenzja-867792205.html
Небензя призвал Европу прекратить торпедировать переговоры по Украине
Небензя призвал Европу прекратить торпедировать переговоры по Украине
ООН, 25 фев - ПРАЙМ. Постпред РФ в ООН Василий Небензя посоветовал европейским странам пересмотреть безрассудный курс на нагнетание конфронтации с Россией и прекратить торпедировать переговоры по разрешению кризиса.
"Напомню в заключение еще одно заявление нашего президента (Владимира Путина) о том, что Россия не собирается воевать с европейскими странами. Но если Европа начнет войну, то Россия к этому готова. Выбор у вас есть: пересмотреть безрассудный курс на нагнетание конфронтации с Россией, прекратить руководствоваться логикой "войны до последнего украинца" и торпедировать не мытьем, так катаньем ведущиеся переговоры", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в сентябре заявлял, что европейских стран не должно быть за столом переговоров по Украине из-за их антироссийской позиции.
"Мир, в котором преступления, совершаемые на почве нацизма, замалчиваются, а приверженцы этой идеологии используются как инструмент для реализации геополитических интересов, рано или поздно погрузится в хаос. И уроки истории в этом контексте имеют самое непосредственное значение", - констатировал Небензя.
