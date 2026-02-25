https://1prime.ru/20260225/neft-867797188.html

Нефть дорожает после выхода оценки запасов сырья в США

2026-02-25T07:51+0300

нефть

энергетика

сша

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть растут после выхода оценки запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.25 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,67% относительно предыдущего закрытия - до 71,05 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,66%, до 66,06 доллара. Американский институт нефти (API) в ночь опубликовал оценку запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 20 февраля выросли на 11,4 миллиона баррелей. Позднее в среду будет опубликована официальная статистика минэнерго США. За неделю по 13 февраля показатель снизился на 9,014 миллиона баррелей.

2026

нефть, сша