Цены на нефть не показывают единой динамики после выхода данных из США
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть меняются разнонаправленно в среду вечером после публикации еженедельных данных о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.31 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,06% - до 70,63 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI снижалась на 0,24%, до 65,48 доллара. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 20 февраля подскочили максимальными с февраля 2023 года темпами - на 16 миллионов баррелей, до 435,8 миллиона. Аналитики при этом ждали роста показателя лишь на 1,8 миллиона баррелей. Запасы бензина при этом снизились на 1 миллион баррелей - до 254,8 миллиона, запасы дистиллятов выросли на 0,3 миллиона баррелей - до 120,4 миллиона. Кроме того, добыча нефти в США за предыдущую неделю снизилась на 33 тысячи баррелей в сутки и составила 13,702 миллиона баррелей в сутки.
