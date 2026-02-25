Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть не показывают единой динамики после выхода данных из США - 25.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260225/neft-867820014.html
Цены на нефть не показывают единой динамики после выхода данных из США
Цены на нефть не показывают единой динамики после выхода данных из США - 25.02.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть не показывают единой динамики после выхода данных из США
Мировые цены на нефть меняются разнонаправленно в среду вечером после публикации еженедельных данных о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T19:55+0300
2026-02-25T19:55+0300
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть меняются разнонаправленно в среду вечером после публикации еженедельных данных о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.31 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,06% - до 70,63 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI снижалась на 0,24%, до 65,48 доллара. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 20 февраля подскочили максимальными с февраля 2023 года темпами - на 16 миллионов баррелей, до 435,8 миллиона. Аналитики при этом ждали роста показателя лишь на 1,8 миллиона баррелей. Запасы бензина при этом снизились на 1 миллион баррелей - до 254,8 миллиона, запасы дистиллятов выросли на 0,3 миллиона баррелей - до 120,4 миллиона. Кроме того, добыча нефти в США за предыдущую неделю снизилась на 33 тысячи баррелей в сутки и составила 13,702 миллиона баррелей в сутки.
19:55 25.02.2026
 
Цены на нефть не показывают единой динамики после выхода данных из США

Цены на нефть не показывают единой динамики после выхода данных по запасам в США

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть меняются разнонаправленно в среду вечером после публикации еженедельных данных о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.31 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,06% - до 70,63 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI снижалась на 0,24%, до 65,48 доллара.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 20 февраля подскочили максимальными с февраля 2023 года темпами - на 16 миллионов баррелей, до 435,8 миллиона. Аналитики при этом ждали роста показателя лишь на 1,8 миллиона баррелей.
Запасы бензина при этом снизились на 1 миллион баррелей - до 254,8 миллиона, запасы дистиллятов выросли на 0,3 миллиона баррелей - до 120,4 миллиона.
Кроме того, добыча нефти в США за предыдущую неделю снизилась на 33 тысячи баррелей в сутки и составила 13,702 миллиона баррелей в сутки.
Влияние налоговых изменений на инфляцию оказалось меньше ожиданий
Заголовок открываемого материала