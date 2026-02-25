Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США разрешат перепродажу венесуэльской нефти на Кубу - 25.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260225/neft-867820232.html
США разрешат перепродажу венесуэльской нефти на Кубу
США разрешат перепродажу венесуэльской нефти на Кубу - 25.02.2026, ПРАЙМ
США разрешат перепродажу венесуэльской нефти на Кубу
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США сообщило, что будет позволять перепродажу венесуэльской нефти на Кубу. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T20:05+0300
2026-02-25T20:05+0300
экономика
нефть
куба
сша
гавана
дональд трамп
дмитрий песков
ofac
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg
ВАШИНГТОН, 25 фев - ПРАЙМ. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США сообщило, что будет позволять перепродажу венесуэльской нефти на Кубу. "В соответствии с поддержкой и солидарностью Соединенных Штатов с кубинским народом OFAC будет применять благоприятную лицензионную политику в отношении отдельных заявок на получение лицензий, предусматривающих разрешение на перепродажу нефти венесуэльского происхождения для использования на Кубе", - говорится в разделе вопросов и ответов на сайте управления. Управление подчеркнуло, что эта политика направлена на поставки для коммерческого и гуманитарного использования на Кубе. "В соответствии с применимым законодательством и политикой США операции, осуществляемые с участием или в интересах любых лиц или организаций, связанных с кубинскими вооруженными силами, спецслужбами или другими государственными учреждениями... не подпадают под действие этой благоприятной лицензионной политики", - уточнило управление. Президент США Дональд Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости в начале февраля заявил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился. В середине февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия находится в контакте с Кубой и обсуждает варианты оказания ей помощи на фоне топливного кризиса.
https://1prime.ru/20260225/rynok-867819103.html
куба
сша
гавана
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_9bedd0e631def191bf207ad822c30fdd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, куба, сша, гавана, дональд трамп, дмитрий песков, ofac
Экономика, Нефть, КУБА, США, Гавана, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, OFAC
20:05 25.02.2026
 
США разрешат перепродажу венесуэльской нефти на Кубу

Минфин США разрешит перепродажу венесуэльской нефти на Кубу

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 25 фев - ПРАЙМ. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США сообщило, что будет позволять перепродажу венесуэльской нефти на Кубу.
"В соответствии с поддержкой и солидарностью Соединенных Штатов с кубинским народом OFAC будет применять благоприятную лицензионную политику в отношении отдельных заявок на получение лицензий, предусматривающих разрешение на перепродажу нефти венесуэльского происхождения для использования на Кубе", - говорится в разделе вопросов и ответов на сайте управления.
Управление подчеркнуло, что эта политика направлена на поставки для коммерческого и гуманитарного использования на Кубе.
"В соответствии с применимым законодательством и политикой США операции, осуществляемые с участием или в интересах любых лиц или организаций, связанных с кубинскими вооруженными силами, спецслужбами или другими государственными учреждениями... не подпадают под действие этой благоприятной лицензионной политики", - уточнило управление.
Президент США Дональд Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости в начале февраля заявил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
В середине февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия находится в контакте с Кубой и обсуждает варианты оказания ей помощи на фоне топливного кризиса.
График - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Российский рынок акций вырос за основную сессию
19:04
 
ЭкономикаНефтьКУБАСШАГаванаДональд ТрампДмитрий ПесковOFAC
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала