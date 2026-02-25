США разрешат перепродажу венесуэльской нефти на Кубу
Добыча нефти. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев - ПРАЙМ. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США сообщило, что будет позволять перепродажу венесуэльской нефти на Кубу.
"В соответствии с поддержкой и солидарностью Соединенных Штатов с кубинским народом OFAC будет применять благоприятную лицензионную политику в отношении отдельных заявок на получение лицензий, предусматривающих разрешение на перепродажу нефти венесуэльского происхождения для использования на Кубе", - говорится в разделе вопросов и ответов на сайте управления.
Управление подчеркнуло, что эта политика направлена на поставки для коммерческого и гуманитарного использования на Кубе.
"В соответствии с применимым законодательством и политикой США операции, осуществляемые с участием или в интересах любых лиц или организаций, связанных с кубинскими вооруженными силами, спецслужбами или другими государственными учреждениями... не подпадают под действие этой благоприятной лицензионной политики", - уточнило управление.
Президент США Дональд Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости в начале февраля заявил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
В середине февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия находится в контакте с Кубой и обсуждает варианты оказания ей помощи на фоне топливного кризиса.