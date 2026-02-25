https://1prime.ru/20260225/neft-867822314.html

СМИ: снабжение Словакии нефтью по морю не заменит поставки по "Дружбе"

Снабжение Словакии нероссийской нефтью через Хорватию не может заменить поставки российского сырья по "Дружбе", сообщило чешское издание Novinky. | 25.02.2026, ПРАЙМ

ПРАГА, 25 фев - ПРАЙМ. Снабжение Словакии нероссийской нефтью через Хорватию не может заменить поставки российского сырья по "Дружбе", сообщило чешское издание Novinky. Ранее в феврале НПЗ Slovnaft, который расположен в Братиславе и принадлежит венгерской группе MOL, заказал семь танкеров с нероссийской нефти из разных стран в условиях остановки Киевом поставок по нефтепроводу "Дружба". Издание Novinky сообщило в среду, что в Словакию и Венгрию поступает через Хорватию по нефтепроводу "Адрия" нероссийская нефть, которая доставляется танкерами. "По "Адрии" всегда поступали какие-то объемы, но это не полноценная замена "Дружбе", - приводит издание слова пресс-секретаря завода Slovnaft Антона Молнара. Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе. Возобновление поставок по "Дружбе" ожидается не раньше марта.

