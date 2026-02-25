Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД открыли продажу билетов онлайн на поезда из России в Китай - 25.02.2026
РЖД открыли продажу билетов онлайн на поезда из России в Китай
РЖД открыли продажу билетов онлайн на поезда из России в Китай - 25.02.2026, ПРАЙМ
РЖД открыли продажу билетов онлайн на поезда из России в Китай
РЖД открыли продажу билетов онлайн на поезда из России в Китай, цены на самый короткий маршрут начинаются от 674 рублей, выяснил корреспондент РИА Новости. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T09:03+0300
2026-02-25T09:03+0300
бизнес
россия
китай
иркутск
чита
ржд
федеральная пассажирская компания
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864770871_115:0:3756:2048_1920x0_80_0_0_9b748f3affa7494b061fc13b5c990964.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. РЖД открыли продажу билетов онлайн на поезда из России в Китай, цены на самый короткий маршрут начинаются от 674 рублей, выяснил корреспондент РИА Новости. Пассажирский поезд между РФ и Китаем Забайкальск - Маньчжурия с 8 марта возобновит курсирование после перерыва с 2020 года. С его запуском будет организовано курсирование беспересадочных вагонов из Иркутска и Читы с 6 марта и 7 марта соответственно. Билеты из России в Китай на эти составы, говорили РИА Новости в компании, будут продаваться в кассе и онлайн. Продажи билетов в кассах начались еще в средине февраля. Тогда же в РЖД агентству сообщали, что скоро они появятся и онлайн. Так, цены на билеты на первый рейс в Маньчжурию из Иркутска начинаются от 29 953 рублей, из Читы - от 15 280 рублей, из Забайкальска – от 674 рублей. Время в пути составит 1 день 13 часов 15 минут, 15 часов 40 минут и 25 минут соответственно. В РЖД РИА Новости уточнили, что цены на билеты в кассах и онлайн одинаковые. Представитель РЖД отмечал, что билеты на поезд из Китая в эти города России можно купить только в КНР. Пассажирское железнодорожное сообщение через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия было приостановлено в феврале 2020 года в связи с пандемией коронавируса. РЖД в контексте возобновления поезда по этому направлению напоминали, что с 15 сентября 2025 года Китай ввел безвизовый режим для граждан России. Пассажирское сообщение между Россией и Китаем было возобновлено после перерыва из-за пандемии коронавируса в середине декабря 2024 года. Тогда вновь стал ходить поезд №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково Китайских железных дорог (КЖД). Состав и вагоны, которые начнут курсировать из Забайкалья и Сибири в Китай в марте, будут формирования "дочки" РЖД - "Федеральной пассажирской компании" (ФПК).
китай
иркутск
чита
бизнес, россия, китай, иркутск, чита, ржд, федеральная пассажирская компания
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Иркутск, ЧИТА, РЖД, Федеральная пассажирская компания
09:03 25.02.2026
 
РЖД открыли продажу билетов онлайн на поезда из России в Китай

РЖД открыли продажу билетов онлайн на поезда из России в Китай

© РИА Новости . Александр Демьянчук
Логотип компании ОАО РЖД
Логотип компании ОАО "РЖД" . Архивное фото
© РИА Новости . Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. РЖД открыли продажу билетов онлайн на поезда из России в Китай, цены на самый короткий маршрут начинаются от 674 рублей, выяснил корреспондент РИА Новости.
Пассажирский поезд между РФ и Китаем Забайкальск - Маньчжурия с 8 марта возобновит курсирование после перерыва с 2020 года. С его запуском будет организовано курсирование беспересадочных вагонов из Иркутска и Читы с 6 марта и 7 марта соответственно. Билеты из России в Китай на эти составы, говорили РИА Новости в компании, будут продаваться в кассе и онлайн.
Продажи билетов в кассах начались еще в средине февраля. Тогда же в РЖД агентству сообщали, что скоро они появятся и онлайн. Так, цены на билеты на первый рейс в Маньчжурию из Иркутска начинаются от 29 953 рублей, из Читы - от 15 280 рублей, из Забайкальска – от 674 рублей. Время в пути составит 1 день 13 часов 15 минут, 15 часов 40 минут и 25 минут соответственно. В РЖД РИА Новости уточнили, что цены на билеты в кассах и онлайн одинаковые.
Представитель РЖД отмечал, что билеты на поезд из Китая в эти города России можно купить только в КНР.
Пассажирское железнодорожное сообщение через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия было приостановлено в феврале 2020 года в связи с пандемией коронавируса. РЖД в контексте возобновления поезда по этому направлению напоминали, что с 15 сентября 2025 года Китай ввел безвизовый режим для граждан России.
Пассажирское сообщение между Россией и Китаем было возобновлено после перерыва из-за пандемии коронавируса в середине декабря 2024 года. Тогда вновь стал ходить поезд №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково Китайских железных дорог (КЖД). Состав и вагоны, которые начнут курсировать из Забайкалья и Сибири в Китай в марте, будут формирования "дочки" РЖД - "Федеральной пассажирской компании" (ФПК).
БизнесРОССИЯКИТАЙИркутскЧИТАРЖДФедеральная пассажирская компания
 
 
