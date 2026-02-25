https://1prime.ru/20260225/primore-867794241.html

В Приморье ввели штрафы за публикацию информации о БПЛА

ВЛАДИВОСТОК, 25 фев - ПРАЙМ. Краевые законодатели установили штрафы за публикацию информации, связанной с применением и противодействием БПЛА на территории Приморья, сообщает законодательное собрание Приморского края (ЗСПК). "Законопроектом устанавливается административная ответственность за опубликование (размещение) и распространение в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети интернет информации, в том числе фото- и видеоматериалов, сообщений: о применении, последствиях применения беспилотных воздушных судов на территории Приморья… о местах расположения сооружений, средств (систем) противодействия беспилотным воздушным судам (в том числе противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы), находящихся на территории Приморья; о применении, последствиях применения на территории Приморья сил и средств (систем) Минобороны РФ, средств (систем) противодействия беспилотным воздушным судам (в том числе противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы)", - говорится в сообщении. За нарушение установленного запрета предусмотрено предупреждение или штраф от одной тысячи до 2,5 тысяч рублей - для граждан, для должностных лиц - от пяти тысяч до 15 тысяч рублей, для юрлиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. За повторное правонарушение в течение года граждан, должностные и юрлица ждут штрафы от 2,5 тысяч до пяти тысяч рублей, от 15 тысяч до 50 тысяч рублей и от 50 тысяч до 100 тысяч рублей соответственно.

