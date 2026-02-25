https://1prime.ru/20260225/referendum-867796026.html
"Не по плану": на Западе сообщили о тревоге в Киеве из-за референдума
"Не по плану": на Западе сообщили о тревоге в Киеве из-за референдума - 25.02.2026, ПРАЙМ
"Не по плану": на Западе сообщили о тревоге в Киеве из-за референдума
Владимир Зеленский оказался под давлением в связи с попытками предотвратить проведение референдума по вопросу возможных уступок России. Существует риск, что... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T07:28+0300
2026-02-25T07:28+0300
2026-02-25T07:28+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
украина
киев
мировая экономика
общество
запад
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский оказался под давлением в связи с попытками предотвратить проведение референдума по вопросу возможных уступок России. Существует риск, что итоги не совпадут с ожиданиями Киева, сообщает немецкое издание Junge Welt."В понедельник примерно 50 неправительственных организаций призвали Зеленского ни при каких обстоятельствах не допускать проведения референдума о потенциальных территориальных уступках. <…> Они полагают, что такое голосование было бы неконституционным, хотя конституция Украины предусматривает именно такой порядок голосования при территориальных изменениях. Похоже, возникли опасения, что референдум на Украине может пойти не по плану", — говорится в материале.Ранее Зеленский заявлял, что с Вашингтоном и Киевом достигнута договоренность о необходимости плебисцита для принятия любых соглашений, касающихся завершения конфликта в Украине. Позднее местные СМИ сообщали, что лидер украинского режима может допустить проведение общенационального референдума, в том числе и по вопросам изменения территории.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что Киеву необходимо принять решение о переговорах, поскольку пространство для самостоятельных решений сужается на фоне наступательных действий российских войск. Он подчеркнул, что продолжение конфликта для Киева бесперспективно и опасно.
https://1prime.ru/20251213/zelenskiy-865503956.html
украина
киев
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b21b49c35fc258668a990d275dda3fc2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, украина, киев, мировая экономика, общество , запад, дмитрий песков
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, Киев, Мировая экономика, Общество , ЗАПАД, Дмитрий Песков
"Не по плану": на Западе сообщили о тревоге в Киеве из-за референдума
JW: на Украине опасаются неправильного исхода референдума об уступках