"Не по плану": на Западе сообщили о тревоге в Киеве из-за референдума - 25.02.2026
Спецоперация на Украине
"Не по плану": на Западе сообщили о тревоге в Киеве из-за референдума
"Не по плану": на Западе сообщили о тревоге в Киеве из-за референдума - 25.02.2026, ПРАЙМ
"Не по плану": на Западе сообщили о тревоге в Киеве из-за референдума
Владимир Зеленский оказался под давлением в связи с попытками предотвратить проведение референдума по вопросу возможных уступок России. Существует риск, что... | 25.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский оказался под давлением в связи с попытками предотвратить проведение референдума по вопросу возможных уступок России. Существует риск, что итоги не совпадут с ожиданиями Киева, сообщает немецкое издание Junge Welt."В понедельник примерно 50 неправительственных организаций призвали Зеленского ни при каких обстоятельствах не допускать проведения референдума о потенциальных территориальных уступках. &lt;…&gt; Они полагают, что такое голосование было бы неконституционным, хотя конституция Украины предусматривает именно такой порядок голосования при территориальных изменениях. Похоже, возникли опасения, что референдум на Украине может пойти не по плану", — говорится в материале.Ранее Зеленский заявлял, что с Вашингтоном и Киевом достигнута договоренность о необходимости плебисцита для принятия любых соглашений, касающихся завершения конфликта в Украине. Позднее местные СМИ сообщали, что лидер украинского режима может допустить проведение общенационального референдума, в том числе и по вопросам изменения территории.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что Киеву необходимо принять решение о переговорах, поскольку пространство для самостоятельных решений сужается на фоне наступательных действий российских войск. Он подчеркнул, что продолжение конфликта для Киева бесперспективно и опасно.
07:28 25.02.2026
 
"Не по плану": на Западе сообщили о тревоге в Киеве из-за референдума

JW: на Украине опасаются неправильного исхода референдума об уступках

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский оказался под давлением в связи с попытками предотвратить проведение референдума по вопросу возможных уступок России. Существует риск, что итоги не совпадут с ожиданиями Киева, сообщает немецкое издание Junge Welt.
"В понедельник примерно 50 неправительственных организаций призвали Зеленского ни при каких обстоятельствах не допускать проведения референдума о потенциальных территориальных уступках. <…> Они полагают, что такое голосование было бы неконституционным, хотя конституция Украины предусматривает именно такой порядок голосования при территориальных изменениях. Похоже, возникли опасения, что референдум на Украине может пойти не по плану", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
"Он шутит": на Западе перестали верить Зеленскому после слов о референдуме
13 декабря 2025, 07:34
Ранее Зеленский заявлял, что с Вашингтоном и Киевом достигнута договоренность о необходимости плебисцита для принятия любых соглашений, касающихся завершения конфликта в Украине. Позднее местные СМИ сообщали, что лидер украинского режима может допустить проведение общенационального референдума, в том числе и по вопросам изменения территории.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что Киеву необходимо принять решение о переговорах, поскольку пространство для самостоятельных решений сужается на фоне наступательных действий российских войск. Он подчеркнул, что продолжение конфликта для Киева бесперспективно и опасно.
 
