Российские ритейлеры открыли предзаказ на новые смартфоны Samsung

2026-02-25T23:21+0300

технологии

бизнес

samsung

россия

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Российские ритейлеры в день официальной презентации новых смартфонов Galaxy S26 с встроенным искусственным интеллектом начали принимать предзаказы на них, цена начинается от 90 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в компаниях. Южнокорейская компания вечером в среду презентовала новые смартфоны Samsung Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra. Линейка Samsung Galaxy S26 представлена в белом, черном, небесно-голубом и фиолетовом цветах. А смартфон Galaxy S26 Ultra стал первым в мире смартфоном со встроенным режимом "антишпион", который ограничивает углы обзора и защищает экран от посторонних взглядов. Так, в Inventive retail group и МТС сообщили, что минимальная цена на смартфон составляет 89,99 тысячи рублей (S26 256 гигабайт), а максимальная - 189,99 тысячи рублей (S26 Ultra 1 терабайт). "Предзаказ на новинки продлится до 26 марта. Покупателям доступны рассрочка 0-0-24, кешбэк в размере 6% бонусами", - сообщили в МТС. В группе "М.Видео-Эльдорадо" отметили, что новая линейка выходит на рынок по более привлекательной стартовой цене по сравнению с S25 – новинки стали до 22% дешевле. "Мы ожидаем, что серия Galaxy S26 также будет востребована на рынке - новые аппаратные возможности, развитие AI-функций и обновленная система камер формируют сильное предложение в премиальном сегменте", - добавили там. В свою очередь в Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркете" также сообщили о старте предзаказа. Ozon добавил, что все предзаказы маркетплейс начнет доставлять клиентам в начале марта. Samsung также представил наушники Galaxy Buds4 и Buds4 Pro. Их стоимость в период предзаказа составит 14,49 тысячи рублей и 19,99 тысячи рублей соответственно.

