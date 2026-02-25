Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
25.02.2026
Российские ритейлеры открыли предзаказ на новые смартфоны Samsung
Российские ритейлеры открыли предзаказ на новые смартфоны Samsung - 25.02.2026, ПРАЙМ
Российские ритейлеры открыли предзаказ на новые смартфоны Samsung
Российские ритейлеры в день официальной презентации новых смартфонов Galaxy S26 с встроенным искусственным интеллектом начали принимать предзаказы на них, цена... | 25.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Российские ритейлеры в день официальной презентации новых смартфонов Galaxy S26 с встроенным искусственным интеллектом начали принимать предзаказы на них, цена начинается от 90 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в компаниях. Южнокорейская компания вечером в среду презентовала новые смартфоны Samsung Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra. Линейка Samsung Galaxy S26 представлена в белом, черном, небесно-голубом и фиолетовом цветах. А смартфон Galaxy S26 Ultra стал первым в мире смартфоном со встроенным режимом "антишпион", который ограничивает углы обзора и защищает экран от посторонних взглядов. Так, в Inventive retail group и МТС сообщили, что минимальная цена на смартфон составляет 89,99 тысячи рублей (S26 256 гигабайт), а максимальная - 189,99 тысячи рублей (S26 Ultra 1 терабайт). "Предзаказ на новинки продлится до 26 марта. Покупателям доступны рассрочка 0-0-24, кешбэк в размере 6% бонусами", - сообщили в МТС. В группе "М.Видео-Эльдорадо" отметили, что новая линейка выходит на рынок по более привлекательной стартовой цене по сравнению с S25 – новинки стали до 22% дешевле. "Мы ожидаем, что серия Galaxy S26 также будет востребована на рынке - новые аппаратные возможности, развитие AI-функций и обновленная система камер формируют сильное предложение в премиальном сегменте", - добавили там. В свою очередь в Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркете" также сообщили о старте предзаказа. Ozon добавил, что все предзаказы маркетплейс начнет доставлять клиентам в начале марта. Samsung также представил наушники Galaxy Buds4 и Buds4 Pro. Их стоимость в период предзаказа составит 14,49 тысячи рублей и 19,99 тысячи рублей соответственно.
23:21 25.02.2026
 
Российские ритейлеры открыли предзаказ на новые смартфоны Samsung

Российские ритейлеры открыли предзаказ на новые флагманские смартфоны Samsung

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Российские ритейлеры в день официальной презентации новых смартфонов Galaxy S26 с встроенным искусственным интеллектом начали принимать предзаказы на них, цена начинается от 90 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в компаниях.
Южнокорейская компания вечером в среду презентовала новые смартфоны Samsung Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra. Линейка Samsung Galaxy S26 представлена в белом, черном, небесно-голубом и фиолетовом цветах. А смартфон Galaxy S26 Ultra стал первым в мире смартфоном со встроенным режимом "антишпион", который ограничивает углы обзора и защищает экран от посторонних взглядов.
Так, в Inventive retail group и МТС сообщили, что минимальная цена на смартфон составляет 89,99 тысячи рублей (S26 256 гигабайт), а максимальная - 189,99 тысячи рублей (S26 Ultra 1 терабайт). "Предзаказ на новинки продлится до 26 марта. Покупателям доступны рассрочка 0-0-24, кешбэк в размере 6% бонусами", - сообщили в МТС.
В группе "М.Видео-Эльдорадо" отметили, что новая линейка выходит на рынок по более привлекательной стартовой цене по сравнению с S25 – новинки стали до 22% дешевле. "Мы ожидаем, что серия Galaxy S26 также будет востребована на рынке - новые аппаратные возможности, развитие AI-функций и обновленная система камер формируют сильное предложение в премиальном сегменте", - добавили там.
В свою очередь в Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркете" также сообщили о старте предзаказа. Ozon добавил, что все предзаказы маркетплейс начнет доставлять клиентам в начале марта.
Samsung также представил наушники Galaxy Buds4 и Buds4 Pro. Их стоимость в период предзаказа составит 14,49 тысячи рублей и 19,99 тысячи рублей соответственно.
Крупнейшие мировые модные дома зарегистрировали товарные знаки в России
